聚賢居3房戶2530萬沽 呎價3.1萬創疫下新高

凱旋門1房實呎逼4萬 一年新高

香港置業區域董事區達鴻表示，九龍站凱旋門錄得本月第三宗成交，為觀星閣中層C室，實用415方呎1房間隔，新近以1650萬元易手、實呎39,759元，為屋苑近一年1房戶最高呎價成交；原業主2010年以810萬購入，帳面賺840萬元或逾1倍。

海怡4房實呎逼2.4萬 屋苑同類新高

至於近月受港鐵黃竹坑站上蓋新盤接連熱賣帶動的鴨脷洲海怡半島，繼近日有特色戶以2500萬元沽出、創屋苑5年來成交價新高後，新近再錄高價成交。中原客戶經理林志華表示，海怡半島13座A高層H室，實用864方呎，4房間隔，望海景，以2060萬元售出，實呎23,843元，創屋苑4房呎價新高，亦為屋苑最少2年來最高成交呎價。原業主1997年720萬元購入，帳面獲利1340萬元或約1.9倍。

豫豐花園2房485萬沽 3年料實蝕60萬

不過，經濟不明朗因素增加下，仍有個別業主心急寧蝕讓離場。祥益地產高級客戶經理古文彬表示，屯門豫豐花園11座低層A室，實用362方呎，以485萬元沽出單位，實呎13,398元，略低於市價。原業主2018年6月520萬元購入，帳面蝕35萬元或8%，如連使費計料實蝕約60萬元或12%。屋苑對上一宗蝕讓成交，為去年7月份易手的5座低層H室，實用362方呎，以474萬元成交，原業主2018年10月530萬元購入，連額印稅等使費計料實蝕逾百萬元。