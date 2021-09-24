經濟

聚賢居3房戶2530萬沽 呎價3.1萬創疫下新高

【明報專訊】即使近期股市表現反覆，但普遍屋苑成交價未受太大影響，部分屋苑更出現成交價新高個案。中原高級區域聯席董事陳楚婷表示，上環聚賢居1座高層C室，實用812方呎，3房1套連工人套房間隔，以2530萬元易手，實呎31,158元，屋苑創自去年1月後、即本地爆發新冠疫情以來呎價新高。原業主2005年以1378萬買入，帳面獲利1152萬元或約84%。

凱旋門1房實呎逼4萬 一年新高

香港置業區域董事區達鴻表示，九龍站凱旋門錄得本月第三宗成交，為觀星閣中層C室，實用415方呎1房間隔，新近以1650萬元易手、實呎39,759元，為屋苑近一年1房戶最高呎價成交；原業主2010年以810萬購入，帳面賺840萬元或逾1倍。

海怡4房實呎逼2.4萬 屋苑同類新高

至於近月受港鐵黃竹坑站上蓋新盤接連熱賣帶動的鴨脷洲海怡半島，繼近日有特色戶以2500萬元沽出、創屋苑5年來成交價新高後，新近再錄高價成交。中原客戶經理林志華表示，海怡半島13座A高層H室，實用864方呎，4房間隔，望海景，以2060萬元售出，實呎23,843元，創屋苑4房呎價新高，亦為屋苑最少2年來最高成交呎價。原業主1997年720萬元購入，帳面獲利1340萬元或約1.9倍。

豫豐花園2房485萬沽 3年料實蝕60萬

不過，經濟不明朗因素增加下，仍有個別業主心急寧蝕讓離場。祥益地產高級客戶經理古文彬表示，屯門豫豐花園11座低層A室，實用362方呎，以485萬元沽出單位，實呎13,398元，略低於市價。原業主2018年6月520萬元購入，帳面蝕35萬元或8%，如連使費計料實蝕約60萬元或12%。屋苑對上一宗蝕讓成交，為去年7月份易手的5座低層H室，實用362方呎，以474萬元成交，原業主2018年10月530萬元購入，連額印稅等使費計料實蝕逾百萬元。

相關字詞﹕二手破頂 豫豐花園 海怡半島 凱旋門 聚賢居

上 / 下一篇新聞

彭博：恒大獲中央指示避免債券違約 未提具體援助 摩通：股價反彈僅短暫效果
彭博：恒大獲中央指示避免債券違約 未提具體援助 摩通：股價反彈僅短暫效果
華置蝕逾14億減持恒大 擬悉售恐蝕百億
華置蝕逾14億減持恒大 擬悉售恐蝕百億
匯控稱無直接影響
匯控稱無直接影響
北大方正維好債權人港入稟追67億
北大方正維好債權人港入稟追67億
美通過外國公司新例 上市企業未符要求須除牌
美通過外國公司新例 上市企業未符要求須除牌
涉中國森林IPO違規 畢馬威兩會計師共罰款百萬
涉中國森林IPO違規 畢馬威兩會計師共罰款百萬
聯儲局料明年開始加息 市場估11月收水 或減買債150億美元
聯儲局料明年開始加息 市場估11月收水 或減買債150億美元
恒指漲289點 金融股升幅顯著
恒指漲289點 金融股升幅顯著
中電承諾提前10年淘汰燃煤發電廠
中電承諾提前10年淘汰燃煤發電廠
譚仔首日孖展暫超購近9倍 主席無懼市况波動 稱顧客「牛定熊都食」
譚仔首日孖展暫超購近9倍 主席無懼市况波動 稱顧客「牛定熊都食」
中電信中聯通5G上客量增長加快
中電信中聯通5G上客量增長加快
facebook換技術總監 加強元宇宙業務發展
facebook換技術總監 加強元宇宙業務發展
美股續彈 道指早段升500點
美股續彈 道指早段升500點
英倫銀行釋「鷹派」信號 鋪路11月加息
英倫銀行釋「鷹派」信號 鋪路11月加息
張兆聰：綠色能源起動 光大環境可追落後
張兆聰：綠色能源起動 光大環境可追落後
葉創成：受惠減碳國策 龍源電力苦盡甘來
葉創成：受惠減碳國策 龍源電力苦盡甘來
技術取勝：潤電回調宜守21元
技術取勝：潤電回調宜守21元
盧駿匡：終極一跌乃熊巿結束先兆
盧駿匡：終極一跌乃熊巿結束先兆
思捷主席老公獲委任新執董COO
思捷主席老公獲委任新執董COO
蕭世和辭任 星島節省逾百萬人工
蕭世和辭任 星島節省逾百萬人工
劉思明：新能源資源股升勢欲罷不能
劉思明：新能源資源股升勢欲罷不能
周顯：內房無限loop loop loop
周顯：內房無限loop loop loop
譚新強：不要誤信金融危機是好事！
譚新強：不要誤信金融危機是好事！
湯文亮：打救恒大只能用「微‧積‧分」
湯文亮：打救恒大只能用「微‧積‧分」
倫敦推新盤 趕印花稅假期尾班車
倫敦推新盤 趕印花稅假期尾班車
英可申七成按揭 最長還30年
英可申七成按揭 最長還30年
Riverscape周末來港預售 1房426萬元起
Riverscape周末來港預售 1房426萬元起
盧楚仁：聯儲局助美國股匯雙飛
盧楚仁：聯儲局助美國股匯雙飛
LP10個別海景戶8個月加價一成 推179伙餘貨折實均呎17436元 最快國慶假發售
LP10個別海景戶8個月加價一成 推179伙餘貨折實均呎17436元 最快國慶假發售
中洲星凱‧堤岸批預售 涉1335伙今年最大盤
中洲星凱‧堤岸批預售 涉1335伙今年最大盤
上月商廈負吸納量1.09萬呎 明顯改善
上月商廈負吸納量1.09萬呎 明顯改善
鄧成波家族1.8億蝕沽禮頓道舖
鄧成波家族1.8億蝕沽禮頓道舖