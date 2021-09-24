經濟

中電承諾提前10年淘汰燃煤發電廠

【明報專訊】全球氣候問題逼在眉睫，不少企業致力「轉型」。中電控股（0002）昨日公布《氣候願景2050》，集團首席執行官藍凌志表示，據最新藍圖，集團由原先計劃至2050年時、碳強度將由2007年的水平大降八成，變為最新在2050年底前全價值鏈實現淨零排放；並計劃2040年底前淘汰燃煤發電資產，即較原定計劃提早10年。

2050年底前全價值鏈實現淨零排放

藍凌志續稱，新願景最大的挑戰為在有限時間內實現目標；為配合新計劃，除了佔本港25%發電的大亞灣核電廠，中電亦推進燃氣發電，相信相關機組可進一步配合氫能源發展。

加緊研究在港建設離岸風電場

隨着離岸風電機組成本減少，發電效率較此前提高，中電亦加緊研究在港建設離岸風電場。藍凌志表示，新的可再生機組帶來現金流同時，亦會物色發行新的綠色債券融資；另集團於澳洲的市場，亦會仿效集團於印度市場引入合作伙伴的發展模式，合作層面包括出售部分當地業務權益、相關項目發展、承購買電形式等方面尋求伙伴，並取得更多資源，以投入香港及大灣區未來的能源轉型。

藍凌志預計，能源轉型之際將為集團衍生新的收入、業務及盈利模式，如在港向用戶銷售具可再生能源發電認證證書等，另亦有許多國際機構有興趣及需求做好能源管理，甚或推動數碼化運作。他續稱，新的業務及收入模式仍屬早期發展階段，目前難以估計可佔具體業務比例多少，但相信新業務模式規模將日漸增長。

至於香港發展碳市場方面，藍凌志認為，相關發展將為中電帶來另類機會及新的融資機制，加上本港作為國際金融中心，在涉足碳市場中亦扮演重要角色。

相關字詞﹕可再生能源 碳強度 碳市場 氣候變化 中電

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