恒指漲289點 金融股升幅顯著

匯控升2.4% 未重上40元關口

人行昨日再度大規模淨投放，開展7天及14天期逆回購，各600億元人民幣，由於昨日只有100億元人民幣到期，因此單日淨投放量達1100億元人民幣。

昨晚人行又表示，推動常備借貸便利操作方式改革，落實3000億元人民幣支小再貸款政策。中資金融股普遍上漲，建行（0939）、中行（3988）及招行（3968）均升逾1%，農行（1288）升逾2%，工行（1398）升0.5%。

人行昨淨投放1100億元人幣

恒指昨日一度升606點，但其後升幅一度收窄至不足百點，收市報24,510點，升289點。科技股領漲，美團（3690）升5.2%，收報242.6元，騰訊（0700）升2.9%至463.2元。但阿里巴巴（9988）跌0.2%，小米（1810）跌2.6%。假期後成交活躍，增至1789億元，惟北水淨流出4.56億元。

內需股捱沽，吉利汽車（0175）跌5.1%，是跌幅最大的藍籌。長城（2333）亦跌逾4%。青啤（0168）及潤啤（0291）分別跌4.5%及3.6%。安踏（2020）及李寧（2331）分別跌3.8%及2.8%。