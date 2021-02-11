經濟

聯儲局料明年開始加息 市場估11月收水 或減買債150億美元

【明報專訊】美國聯儲局結束議息會議，繼續維持基準利率介乎0至0.25厘不變、每月買債最少1200億美元，但會後聲明首次表示，若經濟進展大致符合預期，委員會將判斷資產購買步伐可能很快需要放緩。外界認為這是為11月會議公布減買債計劃鋪路，預料每月減買150億或200億美元。聯儲局主席鮑威爾又表明，加息門檻較減買債門檻嚴格，但最新點陣圖反映有一半官員預期明年開始加息，有別於此前普遍預期2023年才加息。

明報記者 胡學能

聯儲局會後發布最新經濟預測（見表），預料今年實際GDP增長5.9%，較6月預測的增長為低，然而預測明年實際GDP增長3.8%，高於6月預測，且繼續上調對今年個人消費支出（PCE）通脹的預測，由6月會議時預測3.4%，增至4.2%，而對明年PCE通脹的預測，則調升至2.2%。

最新點陣圖（見圖）顯示，18名委員中有9人預計明年會加息，較6月時預測明年加息的人數多2人。認為2023年仍維持介乎0至0.25厘的委員，由6月預測時的5人減至僅1人。有9人甚至預期2023年會加息至1厘或以上。

聯儲局料美今年實際GDP增5.9%

聯儲局認為，受疫情影響最嚴重的行業於近數月有改善，但感染案例增加令有關行業回復減慢，通脹則升高，而該局6月時則指相關行業呈改善但未完全回復，通脹有上升。

鮑威爾在記者會中表示，委員在會上普遍認為逐步縮減買債，至到明年中結束可能是適當，但亦強調落實減買債的時間及步伐，不代表包含加息時機的信號。

高盛認為，聯儲局聲明為11月議息會議宣布開始減買債鋪路，鮑威爾指委員整體認為收水過程約於明年中完成是合適，這顯示步伐將是每月減買債150億美元。

惠峰國際發展有限公司董事張玉峰表示，鮑威爾再次保證在結束量寬前，聯儲局絕不會啟動加息。他認為，只要規模每月縮減不多於200億美元，對市場影響有限，又料美股未來12個月將升5%以上。

惠峰：美股未來12個月將升逾5%

大新銀行（2356）經濟研究及投資策略部指出，聯儲局收緊政策預期，中短線可能續對美元匯價有支持，而利率期貨顯示投資者估計聯儲局明年底可能加息。

該行認為，若經濟數據特別是就業數據見更多改善迹象，聯儲局或會提前在明年底加息一次，但相信加息步伐相當溫和。

香港金管局發言人表示，相信聯儲局將續參考美國的經濟數據，以決定減買資產及加息的合適時機及相關安排，籲社會應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險。

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