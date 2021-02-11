經濟

涉中國森林IPO違規 畢馬威兩會計師共罰款百萬

【明報專訊】香港會計師公會昨日公布，轄下一紀律委員會於8月12日就畢馬威、會計師余玉萍及執業會計師余慧心沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對她們予以譴責，分別罰款50萬、30萬及20萬元，並須繳付公會及財務匯報局調查費用共500萬元。

畢馬威曾擔任中國森林於2009年在香港首次公開招股的申報會計師，負責公開招股審計。此外，於中國森林上市後，曾審計該集團2009年財務報表，於公開招股審計的會計師報告及2009年審計的核數師報告，均發表了無保留意見。余玉萍及余慧心分別是公開招股審計及2009年審計的審計項目合伙人。

批欠缺專業懷疑態度

公會收到財匯局轉介，指中國森林公開招股審計及2009年審計有違規情况，審計團隊進行審計程序時，在多個範疇欠缺充分的專業懷疑態度，在公開招股審計中就伐木許可證的可靠性、若干客戶的存在、銷售的完整性、伐木費用的產生及完整性、林地資產的存在及擁有權，以及該集團對現金及現金等價物的有效監控，均未有取得充分憑證及編備完備的紀錄。在2009年審計中，審計團隊亦未有就銷售的完整性，以及林地資產的存在及擁有權取得充分憑證。

紀律委員會認為，該等違規並非故意、罔顧後果或出於不正當動機，但認為處分應相稱地反映違規的性質，以保障公眾利益。

相關字詞﹕會計師公會 畢馬威 中國森林

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