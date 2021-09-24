經濟

美通過外國公司新例 上市企業未符要求須除牌

【明報專訊】美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）周三（22日）通過新規，協助當地推動實施《外國公司問責法案》。PCAOB代理主席Duane M. DesParte表示，新規有助於促進該委員會決策的一致性，同時增加市場資訊透明度。在列出公司作決定的關鍵因素外，新規也要求董事會至少每一年重新評估。

待美證交會批准後生效

上述新規有待美國證券交易委員會（SEC）批准後生效。

《外國公司問責法案》由前美國總統特朗普於2020年底簽署，要求在美國上市的外國企業，必須遵守美國的審計標準，未能符合要求的中概股最早會在2024年除牌。該法案亦要求，不受監管的中概股也需要申報自身是否受外國政府擁有或控制，且須額外披露政府持股等；其中一項是要求公司披露董事及高層中的共產黨黨員名單。

市場一直認為該法案是華府針對中概股而制定，此前有資料顯示，當時PCAOB每3年就會對40多個司法管轄區的超過200家非美國註冊的審計機構做檢查，但在中國內地及香港則無法做到。PCAOB也不能在未經中國監管機構批准下，查閱中國境內的審計文件。

中概股須披露高層是否共產黨員

該委員會最新的文件則顯示，頭15個美國以外的司法管轄區當中，加拿大有36家審計公司發出358份財報最多，佔涉及地區財報的28.4%；其次是中國內地的36家審計公司，合計發出169份財報，佔13.4%。香港亦有28家沒在美國註冊的審計公司。

相關字詞﹕外國公司問責法案

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