經濟

華置蝕逾14億減持恒大 擬悉售恐蝕百億

【明報專訊】恒大（3333）危機持續擴大，繼華置（0127）大股東兼行政總裁陳凱韻（甘比）入市沽貨後，華置亦加入拋售行列。華置集團昨日披露，於8月30日至9月21日期間共出售逾1.08億股恒大股份，套現2.46億元，以每股平均價2.26元計，帳面虧損逾14億元。

集團表示擬悉售餘下7.51億股股份，估計倘以周二（21日）收市價2.27元出售所有持股，將錄得虧損約94.86億元。

此前中策（0235）已宣布，擬召開股東會尋求股東批准沽清手上恒大汽車（0708）股份，惟華置可跳過股東會步驟，沽貨更為迅速。華置表示，董事對恒大集團的近期發展持審慎關注態度，並知悉恒大近月股價大幅下跌，雖然出售恒大股份按上市規則屬主要交易，但是因應股市波動及為於適當時候靈活進行可能出售事項，考慮到沒有股東因為出售行動而有重大利益，因此按例在取得大股東劉鑾雄家族書面同意下，毋須尋求股東會批准。倘若完成出售餘下7.51億股而錄得虧損，由於低於在去年12月底止在全面收益報表內的入帳價，因此可避免直接在損益帳內入帳，意味不會對集團今年度業績構成影響。

稱虧損毋須入帳 不影響今年業績

華置表示，由劉鑾雄家族授出的售股授權，由昨日起12個月期間有效，集團將透過公開市場或大宗交易形式將恒大股份脫手。若以2.27元計，出售餘下恒大股份料可套現17.05億元，集團擬將所套現用於再投資。

事實上，據聯交所資料顯示，甘比上周申報，由上月26日至9月10日兩周內，累計拋售近1.32億股，在恒大的持股量已由8.15%降至7.96%。

相關字詞﹕恒大汽車 中策 恒大 華人置業

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