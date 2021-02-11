3市區新盤下月初登場 涉逾百伙 KOKO RESERVE 快上樓書 嘉琳將招待貴賓睇樓

明報記者 林可為

雖然上述3個市區新盤，單位總數均不多，但就各具賣點。會德豐地產藍田KOKO HILLS第2期，日前公布命名KOKO RESERVE，該公司常務董事黃光耀回應查詢時稱，日內擬上載KOKO RESERVE樓書，短期開放示範單位，最快10月初推售。

KOKO RESERVE 特色戶將招標發售

KOKO RESERVE提供82伙，標準戶涵蓋2房至4房、另設特色戶，其中標準戶實用約483至1175方呎，主打2、3房戶，佔項目單位總數逾七成。黃續稱，KOKO RESERVE的特色戶，料以招標形式發售。

KOKO RESERVE所處位置較高，估計逾半數單位可望不同程度的維港海景，預計明年9月入伙。黃表示，由於今期單位景觀較佳，價錢料比1期高一成；資料顯示，KOKO HILLS第1期平均成交呎價約2.17萬元，去年7月開售至今累售158伙、套現19億元。另一九龍全新豪宅，為嘉華獨資發展的嘉林邊道嘉琳，本月初已上載樓書，嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明回應稱，嘉琳將開放現樓予貴賓及集團特選客戶優先參觀，預計最快10月推出，料將招標發售。

嘉琳提供5幢洋房式單位，實用4171至4578方呎，各幢均連231方呎庭院和959方呎天台；樓書資料顯示，項目住客車位數目有10個。

中秋假期一手15宗成交

港島方面，新地旗下已屆現樓、由19幢洋房組成的東半山司徒拔道CENTRAL PEAK第2期，同樣已上載樓書，新地副董事總經理雷霆指出，短期內將接受準買家預約參觀示範洋房。項目提供洋房，實用由2754至4022方呎、各幢另連花園和連雙車位。

昨日為中秋翌日公眾假期，綜合市場消息，全日一手市場售約15伙，其中會德豐、信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，9月迄今累售近60伙、吸金逾8.4億元，當中維港滙III昨售出2伙實用311方呎一房戶，實呎2.98萬及2.87萬元。

另恒地（0012）啟德THE HENLEY III ，以1748.25萬元售出3B座21樓實用540方呎B室，屬2房連衣帽間設計、實呎3.23萬元。綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交增至1650宗，為6月以來3個月高位。