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2021年9月23日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
恒大稱「場外方式」解決今日到期債息 分析料避免技術性違約 本月尚要支付10億
維護季尾資金市場 人行再淨投放900億
宏安斥逾1600萬 買花樣年債「溝貨」
螞蟻花唄接入央行徵信系統
虛保OneDegree擁9萬付費客 專攻醫療財產險
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EFG轉攻整合方案 迎戰家族辦公室
Impossible Foods植物豬肉登港 冀進軍內地
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美司法部領導跨部門委員會 調查Zoom收購Five9
歐央行委員：PEPP結束後 或提高常規買債
劉思明：市場避險情緒高漲 港股難振奮
技術取勝：偉易達呈向下突破
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湯文亮：輸唔起唔好炒樓
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中原施永青：中央沒理由將地產商「逼埋牆角」
瑧譽擬售獨立屋 做價或創新高
恒地引進多款機械人優化屋苑管理
譽88兩房放盤1日755萬沽 同類新高
偉業街工廈全幢招標 估值4億
劉思明：物管股有危有機 華潤萬象看高一線
【明報專訊】港股假前喘定，捱沽的內房及金融股反彈，穩定投資氣氛。內房債務危機對內地物管股有危有機，當中華潤萬象生活（1209）可以看高一線。
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