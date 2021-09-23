劉思明：市場避險情緒高漲 港股難振奮

美國聯儲局一連兩日的議息會議，於本港時間周四凌晨已有結果，估計儲局在有充分時間進行預期管理下，結果不會為市場帶來太大動盪。美國眾議院已通過暫停執行債務上限，儘管兩黨僵持問題未化解，議案到參議院表決仍有不明朗，但也至少緩解危機。

不過，美股已逐步由回調變為轉弱。標普500經過兩周的調整後周一跌勢加劇，當日即市反彈後就有後勁不繼情况。標普500於9月高見4545.85點（收市價計）開始調整至今，周二收報4354.19點，12個交易日累跌4.03%，為今年第三次累跌逾4%，包括今年5月7日見頂後3日累跌4%，以及2月12日見頂後13日累跌4.23%。

北水下周暫停 港股對外圍敏感度增

今次與2月緩緩回調較接近，但當時累跌逾4%後有強勁反彈，而本周二反彈動力則較弱。此外近期的調整已令標普500回到兩個月前水平，相比升幅今次的調整更深，形勢為今年來最弱。

除了面對美股轉弱，港股缺乏「水源」支持是另一隱憂。國慶長假將至，港股通交易於下周三（29日）又再暫停。去年國慶加中秋造成超級長假，港股通暫停8日，恒指小回大漲升逾3%。再對上一年2019年恒指跌勢由中秋假後持續至國慶長假之後，當時香港正面對社會動盪。雖然港股缺乏港股通北水不一定利淡，但當下市况疲弱，只要外圍股市動盪，加上缺乏北水承接，將加劇跌勢。

過去中秋國慶都有資金炒作節日假期、餐飲、娛樂或高端消費概念股份。不過，內地面對疫情加強防疫措施，加上提倡共同富裕，經濟增長減速，地產市道及內地A股回落，都影響消費意欲。昨天A股復市，白酒、家電、餐飲旅遊、汽車等都在跌幅榜居前，而電力、煤炭、油氣等則受到追捧。港股的新能源、環保、資源股將趨好。

雖然節日消費料難有炒作，但日常消費基本面穩定，在波動市成為避險對象，近期康師傅（0322）、旺旺（0151）反覆做好，但論走勢則以蒙牛（2319）最強，可以趁回吐吸納。

日常消費股避險 首選蒙牛

蒙牛的盈利能力恢復較快速增長，今年上半年收入按年升22%，毛利率則較去年同期下降0.8個百分點至38.2%；不過，經營效益提升，經營費、宣傳費增速溫和，行政費下降，純利大增1.43倍。期內EBITDA利潤率升至9.5%，2020年僅5.8%。據里昂報道引述蒙牛管理層參與該行投資者會議指出，有信心通過改善產品組合達到2021年銷售增長介乎14%至16%的目標，中期利潤率進一步擴大。

走勢上，蒙牛上月升破45元阻力後，穩步沿10天線向上，周二回吐守於支持。中線有機會上試52元高位，止蝕位可設於20天線約47元。

劉思明

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