EFG轉攻整合方案 迎戰家族辦公室

年輕富豪接棒 更重視承傳保存財富

趙善銓表示，隨着亞洲第二、三代富豪開始接棒，因此計劃承傳、保存財富佔他們的工作將愈來愈重。現時不少富豪成立家族辦公室，甚至自己親身參與投資，趙善銓稱銀行家便會配合客戶的投資團隊進行資產配置，幫助分散風險，而客戶投資目標，近年亦由單純爭取高回報，變成回報與風險控制並重。

尋找人才方面，除了專業知識能力，趙善銓亦看重溝通技巧，因為取得客戶信心後，他們才會將私人的事情告訴銀行家，「例如他外邊有另一個家庭」，銀行家就可以進行最適合客戶的資產配置。因此該行較多擁有15至20年經歷的資深銀行家。

不過，近年內地冒起一批透過科技、創意產業得到財富的90後富豪，為了更容易和他們溝通，該行亦聘用了一些年輕銀行家。而且，近日內地強化監管，加深了這批科技富豪的境外財富規劃需要，他們考慮移民的查詢亦有增加，該行在2019年在澳洲收購投資移民顧問公司，就是看準較多華人聚居的澳洲市場潛力。

近期官方亦提出「共同富裕」，有地方政府設規定限制過高收入。趙善銓認為，這不會影響內地新增富豪的能力，雖然監管短期或減慢此類行業的財富增長，但行業發展會更有規律，長遠對經濟和社會有利。