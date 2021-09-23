星咖啡店攻港 擬1年開50店 亞洲年半開逾百店 年底攻日韓

明報記者 周綺琪

Flash Coffee在去年初由foodpanda前亞太區首席營銷官（CMO）David Brunier等人創辦，並於今年4月透過A輪融資合共籌集2000萬美元（約1.56億港元），其中foodpanda母公司Delivery Hero旗下DX Ventures等創投基金亦有參投。

今年初A輪融資籌1.56億

集團隨即大舉進駐多個亞洲城市，目前已設立106間分店，包括上月在台灣開設首間門店，最新則轉攻香港市場，首選於上環金龍中心落戶，並在下月於旺角、銅鑼灣、灣仔等核心區連開3間門店。

進軍香港市場後，集團今年底前將會再攻日本、韓國等市場，預計年內全球據點或增至超過300個；至於本港分店則會於明年中增至50家。

Jonathan表示，由於歐美國家的咖啡文化成熟，加上亞洲市場的咖啡消耗量按年均以雙位數增長、發展潛力強勁，故集團選擇亞洲地區作發展重心，現時集中搶佔相關市場佔有率。

他指出，集團「以平民價錢提供優質飲品」的經營方針，有助集團快速打入多地市場，故並不擔心過度擴張帶來資金鏈斷裂的危機。

主打平價高質飲品 平星巴克近四成

Jonathan表示，以鮮奶濃縮咖啡（Flat White）為例，香港Flash Coffee定價為25元，較星巴克（Starbucks）中杯索價41元，低約39%。Jonathan續稱，集團會從店舖、人手等方面去控制成本，以維持產品低定價策略。

Flash Coffee目前透過實體門市、自家落單App，以及第三方外送平台等3個渠道營運。Jonathan亦透露，自家落單App仍為集團主要收入來源，而未來集團或會開拓外送服務，以及加強與其他品牌的合作。