譚仔國際今招股 每手入場4212元

【明報專訊】日本丸龜製麵母企東利多（Toridoll）2018年先後收購本地兩大米線品牌「譚仔」及「譚仔三哥」，重組成譚仔國際（2217）並於上周通過上市聆訊。集團今日正式展開招股，招股價介乎3.33元至4.17元，每手1000股，入場費為4212元；另國泰君安為獨家保薦人。
招股至下周二 集資用於海外開店
集團計劃發售約3.35億股股份，當中90%為國際發售，10%為公開發售；預計最多集資13.97億元。招股期由今日起至下周二（28日），料下月7日在主板上市。
據研究機構歐睿預測，本港快速休閒餐廳市場收益將由去年169億元，以複合年增長率約11.8%增至2025年的295億元。譚仔國際是次集資將有約57.4%用於擴展餐廳網絡，以及開拓其他擁有龐大華人和亞裔人口國家。
集團計劃在2021至2024財年，分別在香港、內地、新加坡等現有市場開設約38間、71間及24間新餐廳；另日本和澳洲等新市場則分別開設25間及15間新據點，所有餐廳均由集團自主營運。
另一方面，集團計劃擴展香港中央廚房，另內地、新加坡及澳洲等地亦分別建立新的中央廚房。集團又擬引入客戶關係管理系統、移動應用程式語音訂餐系統及企業資源規劃系統，並升級資訊及科技基礎設施，以加強數碼平台。