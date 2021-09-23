螞蟻花唄接入央行徵信系統

用戶憂礙貸款 花唄：倘紀錄良好不受影響

花唄目前擁有逾5億用戶，接入央行徵信系統的消息，成為微博熱搜榜的首位，不少內地網民擔心會影響自己日後的貸款金額。

但花唄指出，99%以上的花唄用戶都有良好的使用紀錄，正常使用花唄及保持良好的還款習慣，獲得的金融服務不會受到影響，也不會導致貸款困難。

內媒引述專家指出，一旦花唄接入央行徵信系統，意味着個人用戶在花唄的借款和逾期、違約信息，將進入央行徵信系統，會對用戶未來的大額貸款如房貸、車貸產生影響。易觀高級分析師蘇筱芮認為，傳統商業銀行當中存在的「鄙視鏈」，即過多使用互聯網信貸類產品，可能會對用戶申請傳統商業銀行的房貸、信貸等審批及額度造成不利影響。

強調不會上報用戶消費內容

花唄強調，向徵信系統報送的信息包括帳戶開立日期、授信額度、額度使用及還款情况，以月度為單位上報。花唄不會上報消費內容、消費時間等具體消費信息。

去年螞蟻擱置上市後，業務陷入整改，當中花唄的產品由網絡小貸公司轉移至新成立的重慶消費金融公司，後者的監管要求較高。而傳統銀行則為合作機構提供授信額度。因此即日起，花唄的用戶信息會由螞蟻的消金公司或合作銀行向上報送至央行徵信系統。

芝麻信用客戶信息未接入百行徵信

此前，螞蟻集團有獨立的徵信系統，名為芝麻信用。數年前，人行發出首個個人徵信業務牌照予百行徵信，雖然螞蟻也是百行徵信的創始股東之一，但據外媒此前報道，螞蟻一直未有配合，沒有把芝麻信用的所有客戶信息接入百行徵信。