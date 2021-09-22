貝沙灣4房9.3萬租出 呎租53元

弦海不足200呎月租8500元

除了豪宅大單位獲租客承租外，新界納米樓亦獲租客租用。祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門弦海低層C室，實用面積196方呎，開放式間隔，區內租客以月租8500元承租，實用呎租43.4元。業主2019年以約313.6萬購入，租金回報約3.3厘。

此外，荃灣愉景新城本月半個月已錄14宗租賃成交，美聯物業分行助理區域經理鍾家豪表示，愉景新城租務暢旺，9月上旬已錄近14宗成交，為今年交投最多的月份，其中位於11座高層E室，實用面積581方呎，3房套間隔，以月租2萬元租出，實用呎租34.4元。業主2006年2月以263.8萬元購入，租金回報約9厘。

凱滙1房月租1.73萬 租金回報2.8厘

另外，香港置業分行區域董事胡耀才表示，近月入伙的觀塘凱滙，位於2座低層C室，1房間隔，向東北望開揚景，實用面積452方呎，獲外區客以月租1.73萬元承租，實用呎租38.3元。業主2018年12月以約746.4萬元購入，租金回報約2.8厘。