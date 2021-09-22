還息不還本再延6個月 金管局：將與銀行研退出方案

明報記者 胡學能

預先批核還息不還本計劃在去年5月推出，銀行會向合資格的企業借款人提供預先批核還息不還本安排，該計劃在去年11月及今年5月分別延長6個月至今年10月，故昨公布已是第三度延長計劃。

金管局指計劃下銀行管理風險增

金管局解釋，部分行業的經營環境仍受疫情持續影響，未能全面受惠最近的經濟復蘇，資金管理仍面對困難，續需信貸援助，而變種病毒在全球多地蔓延，也為經濟復蘇帶來不明朗因素。合資格企業客戶於今年11月至明年4月期間的貸款本金還款期可獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期可獲延長90天。

陳振英：退出須考慮不同行業情况

立法會金融界議員陳振英認為，退出方案要考慮受疫情影響較嚴重的個別行業例如進出口、旅遊、跨境運輸的情况，例如該些特別困難的行業還本比例可否小些、容許較遲還本？至於針對零售、餐飲等受疫情影響較輕，甚或開始重見盈利行業的退出方案，或「可以執行得快啲」。他相信金管局和銀行界可循還本比例、時間等方向探討退出方案。

陳振英稱，還本比例亦要視乎本港經濟反彈速度、何時恢復通關等，假如年底通關，預料很多行業都可反彈，則今次延長半年的一刀切安排應足夠，個別行業屆時需否再獲延長該安排，可視乎情况而定。

此外，政府昨宣布進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的支援措施，八成、九成信貸擔保產品、百分百擔保特惠貸款的還息不還本安排將由最多18個月增至最多24個月，該安排的申請期也一併延長至明年6月底。

失業貸款平均每宗金額6.9萬

俗稱失業貸款的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」原定今年10月27日結束，政府昨亦宣布申請期會延長至明年4月底，政府指截至本月10日，獲批申請超過3萬宗，涉及貸款總額約21億元，每宗貸款的平均金額約6.9萬元，在獲批申請當中，超過八成（2.4萬多宗，涉及約17億元貸款額）受惠於還息不還本安排。