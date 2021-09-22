譚仔國際明招股籌7.8億 保誠公開發售未足額

據譚仔國際聆訊後更新的招股書資料顯示，截至今年3月底財年，集團純利為2.88億元，較上個財年1.91億元上升50.8%。至於期內整體收益約17.95億元，比上個財年16.91億元增加6.2%。在防疫措施影響下，每間餐廳日均收益按年跌8%至約3.74萬元，顧客人均消費按年持平為58.4元。

另一方面，綜合各大券商資料，保誠昨日孖展申請額僅錄1.67億元，以公開發售部分集資11.2億元計算尚未足額，市場反應一般。惟路透社旗下IFR引述消息報道，保誠是次國際配售部分已錄得數倍超額認購。新股招股期預計至本周五（24日）。

此外，數坤（北京）網絡科技昨日亦申請H股上市。根據初步招股文件，聯席保薦人為摩根大通、美銀證券及中銀國際。截至今年6月底六個月，期內與客戶合約的收入為5262萬元人民幣，按年增長6.8倍；淨虧損則達8742萬元人民幣，按年擴大86%。

內地網企申上市 攻數碼醫生產品

集團已開發數碼醫生產品組合，用以分析醫學影像數據，並在涵蓋疾病篩查、診斷、治療方法選擇及規劃的臨牀過程中協助醫生。

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