許家印發家書穩軍心 券商料恒大非中國版雷曼

標普：僅恒大倒下難令中央出手

據統計恒大明日有兩筆票息到期，一筆是2022年到期的美元債，票面息率8.25厘，當日須支付8353萬美元利息，另一筆是2025年到期的人民幣債，票面息率5.8厘，當日須支付2.32億元人民幣利息。下周三（29日）則有一筆2024年到期、票面息率9.5厘的美元債須支付利息，涉及金額4517萬美元，合計涉及債息約12億元。

評級機構標普認為，恒大不太可能獲得政府直接支持，其即將到期的債務處違約邊緣。同時，該行認為只有在危機導致多個主要開發商倒閉，並對經濟構成系統風險的情况下，中央政府才會被逼介入，光是恒大倒下將難以令中央出手拯救。

但花旗策略師Judy Zhang發表報告指出，恒大危機非中國的雷曼時刻，因為預料內地政府會堅持預防系統風險的底線，為恒大化解債務危機爭取時間，同時推進整體信貸環境的邊際寬鬆。同時，該行認為恒大將繼續清理資產、尋找戰略投資者及重組債務等。

花旗推算 民行信貸風險最大

花旗又分析，目前內銀對高風險房企貸款敞口中，民生銀行（1988）、中國平安（2318）旗下的平安銀行和光大銀行（6818）的信貸風險最大（見表）。據報告顯示，若按總額計，則民生銀行、農業銀行及工商銀行的高風險房企貸款最多，而恒大貸款佔整體內銀逾期貸款約8%，比例上仍屬可控範圍，實際風險或在於非貸款的信貸項目上，例如非標準化信貸、債券等。

荷蘭國際集團（ING）則指出，恒大主要問題是無足夠資金完成在建中項目，令其不能通過出售物業套現還債，但該行認為，中央的重組小組將助恒大獲得一些資金，但公司或需要出讓部分股權予第三方，包括國企，令其等以繼續營運。至於分拆非核心業務可能會首先進行，然後才會出售恒大核心業務的部分股權。