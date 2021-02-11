KOKO RESERVE涉82伙 2至3房佔七成

料定價比1期約有一成差幅

黃光耀續指，KOKO RESERVE屬低密度設計，逾半數單位可望海景，預計明年9月入伙。由於今期位置及景觀較佳，定價將比1期約有一成差幅，而1期現時平均成交呎價約2.17萬元，已累售158伙、套現19億元。此外，會德豐地產今年累售近1300伙、套現約220億元；第四季將推出另外三個新盤，包括啟德沐泰街10號、山頂MOUNT NICHOLSON頂層複式最後4伙，實用面積4194至4551方呎；以及山頂種植道11號第2期，設有4幢實用約6000至8000方呎洋房，屬出租物業。

恒地（0012）近期多盤齊推，旗下啟德THE HENLEY III，昨晚次輪推售81伙，市場消息指，即晚沽出26伙，佔昨晚可售單位32%。項目昨午截票，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目自9月9日起收票、12日來累收1432張入票（地產代理佔36票），超額近17倍。同部門負責銷售、已屆現樓的馬鞍山迎海‧駿岸，日前以6168萬元招標售出7座29及30樓複式A室，實用面積2902方呎連936方呎平台、4房間隔，實呎21,254元，為項目次高成交價紀錄。

HENLEY III昨次輪沽26伙

另恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指，筲箕灣道1號THE HOLBORN落實於周五（24日）以先到先得形式發售23伙，包括5伙1房及18伙開放式戶，實用面積220至260方呎。折實價593.14萬至819萬元、折實呎價25,860至31,617元，而折實總值則約1.55億元。

興勝創建（0896）上環HOLLYWOOD HILL昨更新價單，新增2伙特色戶，分別為1樓A、B室，同為實用面積400方呎1房戶，分別設355方呎及135方呎平台，前者定價1680萬元，實呎4.2萬元；而B室定價1520萬元，實呎3.8萬元。