經濟

香港地產

東涌本月暫不足30宗 較上月大跌六成

【明報專訊】港鐵推出東涌住宅地招意向之際，本月東涌樓市交投卻大幅回落。中原地產分行經理曹嘉華表示，本月東涌二手市場成交累錄26宗，比上月全月75宗成交，大幅縮減逾六成。曹嘉華表示，上周末東涌只錄3宗成交，包括東環3B座低層02室，實用面積462方呎，2房間隔，附169方呎平台，以780萬元易手，實呎16,883元。原業主2015年1月549.87萬元一手購入，帳面獲利230.13萬元或42%。

股市動盪，有半新盤豪宅出現蝕讓個案。市場消息指，入伙約3年的北角新晉豪宅盤柏蔚山，屋苑再錄二手蝕讓個案，單位為3座高層G單位，實用面積908方呎，3房套房間隔，成交價2200萬元，實呎24,229元。單位原業主於2018年7月以2623.8萬元一手購入，持貨3年轉售，帳面蝕約423.8萬或逾19%。

柏蔚山3房2200萬沽 3年帳蝕近兩成

市區屋苑千萬元以下單位續受捧，中原地產副分區營業經理李浩洋表示，鑽石山夾屋悅庭軒1座高層B室，實用面積449方呎、2房，向東南望開揚景，以865萬元已補地價成交，實呎19,265元，創屋苑呎價新高。原業主於2018年8月735萬元已補價買入，3年帳面獲利130萬元或18%。

悅庭軒2房實呎19265元破頂

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，剛錄2003年底入市的業主沽貨勁賺離場個案。美聯分行助理聯席董事范浩銘表示，太古城紫樺閣中層B室，實用面積1015方呎、3房1套間隔，望海景，獲同區換樓客以2300萬元承接，實呎22,660元。上址原業主2003年11月以約500萬元購入，帳面獲利1,800萬元或3.6倍。

昇悅居本月暫錄6宗成交

西九四小龍之一的荔枝角昇悅居本月暫錄6宗成交。中原高級分行經理吳家俊表示，昇悅居6座高層F室，實用面積513方呎2房戶，望內園景，以960萬元成交、實呎18,713元，買家為外區換樓客。原業主2010年445萬元購入，帳面獲利515萬元或逾1.1倍。

相關字詞﹕昇悅居 太古城 悅庭軒 柏蔚山 東環 東涌

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