劉思明：遊戲規則或變 地產股縱反彈難持久

上周路透社報道，指中央官員在非公開會議上要求本港發展商，運用資源及影響力支持北京的利益，協助港府解決房屋短缺問題。事實上，過去幾年，發展商都有協助港府緩和房屋短缺問題，如2019年新世界（0017）已宣布捐出天水圍農地，及後恒地（0012）、會德豐、新地（0016）相繼宣布借出地皮興建過渡性房屋，並參與政府推出的「土地共享先導計劃」，以公私營合作模式建屋。因此，若然只是要發展商配合政府解決房屋短缺的工作，不應對市場帶來太大震撼。地產股遭到拋售，市場更擔心是報道指發展商被告知「遊戲規則已經改變」，中央不願意再容忍「壟斷行為」。

傳中央不願意再容忍「壟斷行為」

本港樓市氣氛持續理想，除樓價指數創出歷史新高後在高位徘徊，年初至今已升約6%；新盤也保持暢旺，據統計9月迄今整體新盤成交宗數已超越8月份，亦為下半來最旺。目前香港仍未完全通關，業界預期到中港正式恢復通關後，樓價更上一層樓。不止香港，全球央行放水，許多國家及地區樓市飛揚，據國際物業顧問萊坊統計，截至6月底止全球城市樓價按年升9.2%，為2005年以來按年最大幅度增長；期內本港樓價僅升2.6%。數據雖或未能顯示香港樓價水平高昂，但至於反映在大環境樓價物價百物騰貴下，港樓並未大漲。聯儲局「收水」日子可能愈來愈近，市場估計本周議息會議後釋出11月開始縮減每月買債規模，並會在明年下半年結束買債計劃，但明年仍不會加息，最快要到2023年才開始加息。目前距加息時間還遠，其間變數很大，都可能影響加息步伐，加息打擊本港樓市言之尚早。

恒地新地持最多農地 最受打擊

不過，在樓市好景，加息日子仍遠的情况下，香港的地產股早已轉弱。中央提出在高質量發展中促進共同富裕，又提到要構建「三次分配」協調配套安排，而特區政府被要求要解決香港住房問題，市場早已預計地產商會成為針對的對象。中央對各行業加強監管或反壟斷風行雷厲，教育、科網股大瀉，本地發展商若被視壟斷，其將所面對打擊難以估計。目前市場估計港府或會加快加碼收回發展商農地，恒地、新地持有農地儲備最多，料所受影響最大。

不過，最早響應支持政府提出捐地借地的新世界、恒地，昨天股價跌得最深，分別跌12%、13%，新地、長實（1113）則跌10%、9%，信置（0083）跌6%。無論是反壟斷好、共同富裕好，又或是最近澳門政府可能收緊賭牌，投資者最怕不明朗。香港的土地政策短期甚至中期難會明朗化，即使地產股的股價較資產淨值折讓已高達五成，低殘估值或超賣只能促使股價反彈，很難有催化劑支持持續反彈，投資者可以少看一個行業。

劉思明

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