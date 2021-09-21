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經濟
2021年9月21日星期二
技術取勝
投資策略
地產股股災 投行料農地或須「上繳」 市值共蒸發900億 拖累港股曾挫千點
分析：短線或見23000
國泰調低年底前運力指標逾半
銀娛促澳政府交代委派代表安排
本港8月通脹回落至1.6% 基本通脹1.2％
螞蟻井賢棟退出阿里董事會
富力大股東「賤買貴賣」物管業務賺百億 同日向富力提供80億免息股東貸款
新力控股午後急瀉九成 收市前停牌
外媒：倘銀行拒貸款延期 恒大即時倒閉
康宏串謀詐騙案4人罪成 包括3前高層 隱瞞配售代理為關連公司
滴滴微博澄清總裁柳青無辭職
憂美債限爆煲 歐美股齊挫 道指開市跌近600點 歐股指數瀉近2%
恒大危機資金避險 美匯見1個月高位
天然氣價漲推升冷藏成本 英家禽商：聖誕火雞供應受影響
陳茂峰：從恒大代號看數字迷信
劉思明：遊戲規則或變 地產股縱反彈難持久
劉宇亮：國慶假後中國股市多上升
薛偉傑：人社部公布勞動爭議典型案例 「996」和「奮鬥者協議」會否就此消失？
技術取勝：恒地27元有較大承接力
何民傑：出售工業邨地皮 可解財赤地荒
劉思明：資金積極撈底 東方電氣看高一線
周顯：高強的打造品牌手法
湯文亮：中央晤港地產商 應是福非禍
東涌10年首住宅地 港鐵招意向 最高估值逾75億 每呎樓面地價8000元
東涌本月暫不足30宗 較上月大跌六成
KOKO RESERVE涉82伙 2至3房佔七成
尚宜開放式戶138呎起 細絕新界北
劉鳴煒等沽帝景園3房 17年賺2倍
傳鄧成波家族放售32物業 涉47億
技術取勝：恒地27元有較大承接力
【明報專訊】吉利短線或下試23元（圖）
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地產股股災 投行料農地或須「上繳」 市值共蒸發900億 拖累港股曾挫千點
分析：短線或見23000
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