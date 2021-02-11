薛偉傑：人社部公布勞動爭議典型案例 「996」和「奮鬥者協議」會否就此消失？

為此，8月底，內地的人力資源社會保障部和最高人民法院就聯合發表了10宗涉及超時加班的勞動爭議典型案例。這對於員工維護自身的合法權益，有一定的幫助和參考作用。個別龍頭科網企業近月亦開始在其加班制度方面，主動作出些少改善。然而，筆者相信，若要內地企業的「996」工時制和「奮鬥者協議」真正徹底消失，還是非常困難和漫長的事情。首先看看其中3個比較有代表性的案例。

案例一：張某在2020年6月入職某快遞公司，雙方訂立的勞動合同約定試用期為3個月，試用期每月工資為8000元(人民幣．下同)，工作時間執行該快遞公司規章制度相關規定，即每日早上9時至晚上9時，每周工作6日。兩個月後，張某認為，其工作時間嚴重超過法律規定上限，拒絕這種超時加班。該快遞公司即以張某在試用期間被證明不符合錄用條件為理由，與他解除勞動合同。張某向勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，請求裁決該快遞公司支付違法解除勞動合同的賠償金8000元。結果，仲裁委員會裁決，該快遞公司需支付張某違法解除勞動合同的賠償金8000元，裁決為終局裁決。

以「奮鬥者協議」免除加班費 被裁無效

案例二：張某在2020年6月入職某科技公司，每月工資2萬元。該科技公司和張某訂立勞動合同時，要求其訂立一份協議作為合同附件，協議內容包括「我自願申請加入公司的奮鬥者計劃，放棄加班費」。半年後，張某因為個人原因提出解除勞動合同，並要求支付加班費。該科技公司認同張某有加班事實，但以他自願訂立放棄加班費協議為由，而拒絕支付。

張某申請仲裁，勞動人事爭議仲裁委員會裁決，該科技公司需全數支付張某2020年6月至12月的加班費2.4萬元。

案例三：吳某在2019年12月入職某醫藥公司，每月工資為1.8萬元。某醫藥公司的加班管理制度規定「加班需提交加班申請單，按程序審批。未經審批的，不認定為加班，不支付加班費」。吳某入職後，按照該醫藥公司的安排，實際執行每日早9時至晚9時，每周工作6日的工作制度。他按照該醫藥公司的加班管理制度提交了加班申請單，但該醫藥公司未實際履行審批手續。2020年11月，吳某和該醫藥公司協商解除勞動合同，要求該醫藥公司支付加班費，並出具了考勤紀錄、與部門領導及同事的微信聊天紀錄、工作會議紀要等。該醫藥公司雖認同上述證據真實，但以無公司審批手續為理由，拒絕支付加班費。吳某申請仲裁，勞動人事爭議仲裁委員會裁決，該醫藥公司需全數支付吳某在2019年12月至2020年11月的加班費5萬元。

須提供客觀證據 舉證門檻仍高

筆者看過所有10個案例，認為最具意義的，就是上述第2個和第3個案例。因為某程度上，這等於裁定了，企業利用「奮鬥者協議」來免除支付加班費給員工，或者利用未經上司按程序審批，就不算加班，是無效的。這看來有別於年前某些案例。然而，亦可以看到，在第三個案例中，員工需要很小心和努力地提供客觀證據，舉證門檻絕對不低。

至於在第二個案例中，勞動人事爭議仲裁委員會提到，該科技公司利用在訂立勞動合同時主導地位，要求張某在它單方面制定的格式條款上簽字放棄加班費，既違反法律規定，也違背公平原則，侵害了張某工資報酬權益，故依法裁決該科技公司支付張某加班費。但眾所周知，華為仍要求員工自行執筆、用自己的字眼撰寫「成為奮鬥者承諾書」，而非要求員工在預先印製的固定格式承諾書上簽名。上述案例的裁決，是否可以同樣引伸至認定華為這種取巧做法，勞動人事爭議仲裁委員會並無說清楚。

更重要是，差不多所有案例都是員工決定離職不幹時，才能取回應得加班費等，仍然極不理想。（餘下一個案例是員工超時工作致心肌梗塞死亡，其家屬追回應得工傷致死賠償。）

據內地媒體報道，由6月起騰訊(0700)設立了健康工作日，每逢星期三必須在6時下班，其餘4個工作日亦必須在9時前離開公司。如果加班人數超過部門的10%，違規團隊下星期的5個工作日全體在6時下班，周末違規加班的團隊，連續4個星期不准加班。而在快手(1024)宣布取消「大小周」半個月之後，字節跳動亦發表公告，由8月開始取消「大小周」。希望這些都是內地企業和僱主回歸理性和人性的開始，而不只是做樣或公關宣傳。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]