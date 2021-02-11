經濟
薛偉傑 科技觀潮

投資策略

薛偉傑：人社部公布勞動爭議典型案例 「996」和「奮鬥者協議」會否就此消失？

【明報專訊】內地部分行業和企業爭相推行「996」工時制甚或「奮鬥者協議」等手段，來剝削員工，變相建立「免費加班紅利」，早被公眾詬病，甚至曾引致員工過勞死亡或者因為壓力過大而自殺等不幸事件，影響社會和諧。

為此，8月底，內地的人力資源社會保障部和最高人民法院就聯合發表了10宗涉及超時加班的勞動爭議典型案例。這對於員工維護自身的合法權益，有一定的幫助和參考作用。個別龍頭科網企業近月亦開始在其加班制度方面，主動作出些少改善。然而，筆者相信，若要內地企業的「996」工時制和「奮鬥者協議」真正徹底消失，還是非常困難和漫長的事情。首先看看其中3個比較有代表性的案例。

案例一：張某在2020年6月入職某快遞公司，雙方訂立的勞動合同約定試用期為3個月，試用期每月工資為8000元(人民幣．下同)，工作時間執行該快遞公司規章制度相關規定，即每日早上9時至晚上9時，每周工作6日。兩個月後，張某認為，其工作時間嚴重超過法律規定上限，拒絕這種超時加班。該快遞公司即以張某在試用期間被證明不符合錄用條件為理由，與他解除勞動合同。張某向勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，請求裁決該快遞公司支付違法解除勞動合同的賠償金8000元。結果，仲裁委員會裁決，該快遞公司需支付張某違法解除勞動合同的賠償金8000元，裁決為終局裁決。

以「奮鬥者協議」免除加班費 被裁無效

案例二：張某在2020年6月入職某科技公司，每月工資2萬元。該科技公司和張某訂立勞動合同時，要求其訂立一份協議作為合同附件，協議內容包括「我自願申請加入公司的奮鬥者計劃，放棄加班費」。半年後，張某因為個人原因提出解除勞動合同，並要求支付加班費。該科技公司認同張某有加班事實，但以他自願訂立放棄加班費協議為由，而拒絕支付。

張某申請仲裁，勞動人事爭議仲裁委員會裁決，該科技公司需全數支付張某2020年6月至12月的加班費2.4萬元。

案例三：吳某在2019年12月入職某醫藥公司，每月工資為1.8萬元。某醫藥公司的加班管理制度規定「加班需提交加班申請單，按程序審批。未經審批的，不認定為加班，不支付加班費」。吳某入職後，按照該醫藥公司的安排，實際執行每日早9時至晚9時，每周工作6日的工作制度。他按照該醫藥公司的加班管理制度提交了加班申請單，但該醫藥公司未實際履行審批手續。2020年11月，吳某和該醫藥公司協商解除勞動合同，要求該醫藥公司支付加班費，並出具了考勤紀錄、與部門領導及同事的微信聊天紀錄、工作會議紀要等。該醫藥公司雖認同上述證據真實，但以無公司審批手續為理由，拒絕支付加班費。吳某申請仲裁，勞動人事爭議仲裁委員會裁決，該醫藥公司需全數支付吳某在2019年12月至2020年11月的加班費5萬元。

須提供客觀證據 舉證門檻仍高

筆者看過所有10個案例，認為最具意義的，就是上述第2個和第3個案例。因為某程度上，這等於裁定了，企業利用「奮鬥者協議」來免除支付加班費給員工，或者利用未經上司按程序審批，就不算加班，是無效的。這看來有別於年前某些案例。然而，亦可以看到，在第三個案例中，員工需要很小心和努力地提供客觀證據，舉證門檻絕對不低。

至於在第二個案例中，勞動人事爭議仲裁委員會提到，該科技公司利用在訂立勞動合同時主導地位，要求張某在它單方面制定的格式條款上簽字放棄加班費，既違反法律規定，也違背公平原則，侵害了張某工資報酬權益，故依法裁決該科技公司支付張某加班費。但眾所周知，華為仍要求員工自行執筆、用自己的字眼撰寫「成為奮鬥者承諾書」，而非要求員工在預先印製的固定格式承諾書上簽名。上述案例的裁決，是否可以同樣引伸至認定華為這種取巧做法，勞動人事爭議仲裁委員會並無說清楚。

更重要是，差不多所有案例都是員工決定離職不幹時，才能取回應得加班費等，仍然極不理想。（餘下一個案例是員工超時工作致心肌梗塞死亡，其家屬追回應得工傷致死賠償。）

據內地媒體報道，由6月起騰訊(0700)設立了健康工作日，每逢星期三必須在6時下班，其餘4個工作日亦必須在9時前離開公司。如果加班人數超過部門的10%，違規團隊下星期的5個工作日全體在6時下班，周末違規加班的團隊，連續4個星期不准加班。而在快手(1024)宣布取消「大小周」半個月之後，字節跳動亦發表公告，由8月開始取消「大小周」。希望這些都是內地企業和僱主回歸理性和人性的開始，而不只是做樣或公關宣傳。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

上 / 下一篇新聞

地產股股災 投行料農地或須「上繳」 市值共蒸發900億 拖累港股曾挫千點
地產股股災 投行料農地或須「上繳」 市值共蒸發900億 拖累港股曾挫千點
分析：短線或見23000
分析：短線或見23000
國泰調低年底前運力指標逾半
國泰調低年底前運力指標逾半
銀娛促澳政府交代委派代表安排
銀娛促澳政府交代委派代表安排
本港8月通脹回落至1.6% 基本通脹1.2％
本港8月通脹回落至1.6% 基本通脹1.2％
螞蟻井賢棟退出阿里董事會
螞蟻井賢棟退出阿里董事會
富力大股東「賤買貴賣」物管業務賺百億 同日向富力提供80億免息股東貸款
富力大股東「賤買貴賣」物管業務賺百億 同日向富力提供80億免息股東貸款
新力控股午後急瀉九成 收市前停牌
新力控股午後急瀉九成 收市前停牌
外媒：倘銀行拒貸款延期 恒大即時倒閉
外媒：倘銀行拒貸款延期 恒大即時倒閉
康宏串謀詐騙案4人罪成 包括3前高層 隱瞞配售代理為關連公司
康宏串謀詐騙案4人罪成 包括3前高層 隱瞞配售代理為關連公司
滴滴微博澄清總裁柳青無辭職
滴滴微博澄清總裁柳青無辭職
憂美債限爆煲 歐美股齊挫 道指開市跌近600點 歐股指數瀉近2%
憂美債限爆煲 歐美股齊挫 道指開市跌近600點 歐股指數瀉近2%
恒大危機資金避險 美匯見1個月高位
恒大危機資金避險 美匯見1個月高位
天然氣價漲推升冷藏成本 英家禽商：聖誕火雞供應受影響
天然氣價漲推升冷藏成本 英家禽商：聖誕火雞供應受影響
陳茂峰：從恒大代號看數字迷信
陳茂峰：從恒大代號看數字迷信
劉思明：遊戲規則或變 地產股縱反彈難持久
劉思明：遊戲規則或變 地產股縱反彈難持久
劉宇亮：國慶假後中國股市多上升
劉宇亮：國慶假後中國股市多上升
技術取勝：恒地27元有較大承接力
技術取勝：恒地27元有較大承接力
何民傑：出售工業邨地皮 可解財赤地荒
何民傑：出售工業邨地皮 可解財赤地荒
劉思明：資金積極撈底 東方電氣看高一線
劉思明：資金積極撈底 東方電氣看高一線
周顯：高強的打造品牌手法
周顯：高強的打造品牌手法
湯文亮：中央晤港地產商 應是福非禍
湯文亮：中央晤港地產商 應是福非禍
東涌10年首住宅地 港鐵招意向 最高估值逾75億 每呎樓面地價8000元
東涌10年首住宅地 港鐵招意向 最高估值逾75億 每呎樓面地價8000元
東涌本月暫不足30宗 較上月大跌六成
東涌本月暫不足30宗 較上月大跌六成
KOKO RESERVE涉82伙 2至3房佔七成
KOKO RESERVE涉82伙 2至3房佔七成
尚宜開放式戶138呎起 細絕新界北
尚宜開放式戶138呎起 細絕新界北
劉鳴煒等沽帝景園3房 17年賺2倍
劉鳴煒等沽帝景園3房 17年賺2倍
傳鄧成波家族放售32物業 涉47億
傳鄧成波家族放售32物業 涉47億