經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：國慶假後中國股市多上升

【明報專訊】恒指近日跌勢加劇，由9月8日高位26,560點，跌至昨日的低位23,871點，9個交易日足足跌了2689點（10%）。

基本面上，受制於區域疫情和防控升溫，地產銷售下滑，中國7月和8月連續兩個月的經濟數據全線遜於預期，當中包括了內需和消費。財新8月的服務業和綜合PMI均降至50（景氣區）之下，官方非製造業PMI亦跌至47.5，官方製造業PMI連跌5個月至50.1。

中央在反壟斷、共同富裕的政策落地後，科網巨企、教育、澳門博彩股等公司股價已「一落千丈」。近日風眼由內房的債務問題，伸延至香港地產發展商有可能被中央要求助解房屋短缺問題。

還看中央經濟工作會議

大市在8月初和9月初曾有兩次反彈至26,600點，但隨即出現獲利回吐壓力，不過相信恒指在急跌過後，24,000點水平有一定支持。畢竟恒指在上年4月至10月在24,000點至25,000點幅度游走了7個月時間。

過去10年內，其中有9年，中國股市在國慶假期後一周錄得升幅，有助市場回穩。而以10月份表現計，恒指在過去12年中有10年錄得升幅，12年平均升2.95%。

加上中央經濟工作會議會在11月至12月舉行，為國家最高級別經濟工作會議，目標是為來年的中國經濟發展作出部署，上年度公布的8項重點任務包括強化反壟斷、做好碳中和等工作，會令投資者更加清晰應該投入的板塊，相信屆時有望為大市提供催化劑。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

上 / 下一篇新聞

地產股股災 投行料農地或須「上繳」 市值共蒸發900億 拖累港股曾挫千點
地產股股災 投行料農地或須「上繳」 市值共蒸發900億 拖累港股曾挫千點
分析：短線或見23000
分析：短線或見23000
國泰調低年底前運力指標逾半
國泰調低年底前運力指標逾半
銀娛促澳政府交代委派代表安排
銀娛促澳政府交代委派代表安排
本港8月通脹回落至1.6% 基本通脹1.2％
本港8月通脹回落至1.6% 基本通脹1.2％
螞蟻井賢棟退出阿里董事會
螞蟻井賢棟退出阿里董事會
富力大股東「賤買貴賣」物管業務賺百億 同日向富力提供80億免息股東貸款
富力大股東「賤買貴賣」物管業務賺百億 同日向富力提供80億免息股東貸款
新力控股午後急瀉九成 收市前停牌
新力控股午後急瀉九成 收市前停牌
外媒：倘銀行拒貸款延期 恒大即時倒閉
外媒：倘銀行拒貸款延期 恒大即時倒閉
康宏串謀詐騙案4人罪成 包括3前高層 隱瞞配售代理為關連公司
康宏串謀詐騙案4人罪成 包括3前高層 隱瞞配售代理為關連公司
滴滴微博澄清總裁柳青無辭職
滴滴微博澄清總裁柳青無辭職
憂美債限爆煲 歐美股齊挫 道指開市跌近600點 歐股指數瀉近2%
憂美債限爆煲 歐美股齊挫 道指開市跌近600點 歐股指數瀉近2%
恒大危機資金避險 美匯見1個月高位
恒大危機資金避險 美匯見1個月高位
天然氣價漲推升冷藏成本 英家禽商：聖誕火雞供應受影響
天然氣價漲推升冷藏成本 英家禽商：聖誕火雞供應受影響
陳茂峰：從恒大代號看數字迷信
陳茂峰：從恒大代號看數字迷信
劉思明：遊戲規則或變 地產股縱反彈難持久
劉思明：遊戲規則或變 地產股縱反彈難持久
薛偉傑：人社部公布勞動爭議典型案例 「996」和「奮鬥者協議」會否就此消失？
薛偉傑：人社部公布勞動爭議典型案例 「996」和「奮鬥者協議」會否就此消失？
技術取勝：恒地27元有較大承接力
技術取勝：恒地27元有較大承接力
何民傑：出售工業邨地皮 可解財赤地荒
何民傑：出售工業邨地皮 可解財赤地荒
劉思明：資金積極撈底 東方電氣看高一線
劉思明：資金積極撈底 東方電氣看高一線
周顯：高強的打造品牌手法
周顯：高強的打造品牌手法
湯文亮：中央晤港地產商 應是福非禍
湯文亮：中央晤港地產商 應是福非禍
東涌10年首住宅地 港鐵招意向 最高估值逾75億 每呎樓面地價8000元
東涌10年首住宅地 港鐵招意向 最高估值逾75億 每呎樓面地價8000元
東涌本月暫不足30宗 較上月大跌六成
東涌本月暫不足30宗 較上月大跌六成
KOKO RESERVE涉82伙 2至3房佔七成
KOKO RESERVE涉82伙 2至3房佔七成
尚宜開放式戶138呎起 細絕新界北
尚宜開放式戶138呎起 細絕新界北
劉鳴煒等沽帝景園3房 17年賺2倍
劉鳴煒等沽帝景園3房 17年賺2倍
傳鄧成波家族放售32物業 涉47億
傳鄧成波家族放售32物業 涉47億