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恒大危機資金避險 美匯見1個月高位

【明報專訊】市場憂慮恒大（3333）債務問題蔓延，被視為避風港的美元上漲。美匯指數昨曾升至93.4的一個月高位，加上美國鑽井平台數量增加，國際油價昨晚下跌1%。布蘭特期油跌穿每桶75美元，紐約期油跌穿每桶71美元。不過高盛大宗商品研究全球主管柯里（Jeff Currie）指出，北半球尚未進入冬季，天然氣價格已經高企，令原油今冬可能取代部分天然氣用於取暖，推動油價攀升。美國天然氣期貨價格上周五收於每百萬英熱單位5.105美元，較6個月前漲大約1倍，本月以來累計升17%。

歐洲天然氣庫存8年最低

隨着北半球進入冬季，歐洲的天然氣庫存僅為去年同期水平的75%，是2013年以來最低水平。庫存不足，背後源於一系列因素。首先，去年歐洲的嚴寒天氣持續至4月，妨礙庫存重建。隨着今年上半年經濟從疫情恢復，天然氣需求急升，以推動工業生產。此外，上班族重返辦公室，以及休閒設施重開，也推動電力需求。不過近期歐洲風力下降，影響到風力發電。這問題對英國影響尤甚，因為該國風電佔總發電量近四分之一。

重要的是，歐洲本身的天然氣產量長期下降，當地一半以上的天然氣依賴俄羅斯的管道供應。俄羅斯並不急於增加向歐洲輸送更多天然氣，而是希望爭取北溪2號天然氣管道盡快投入營運。這將取決於歐盟的背書，而可以肯定的是，它將無法按計劃在10月1日開始運作，預期歐洲今冬的天然氣供應緊張。

鐵礦石期貨價格再跌逾一成

此外，中國政府收緊對部分省份的鋼鐵生產限制，導致新加坡交易的鐵礦石期貨價格，繼上周五跌穿每噸100美元後，周一最多再跌逾一成，觸及每噸90美元，創去年5月以來低位。與今年5月所創的每噸230美元歷史高位相比，跌幅達到六成。

鐵礦石期貨價格至昨日已連跌9日，是自2015年來最長跌浪。瑞銀預測，至今年底價格將維持低於每噸100美元，明年均價更低至每噸89美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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