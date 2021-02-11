憂美債限爆煲 歐美股齊挫 道指開市跌近600點 歐股指數瀉近2%

與經濟增長相關的股票早段跌幅最大，福特汽車（美：F）早段跌逾3%，通用汽車（美：GM）和波音（美：BA）早段跌約2%。能源板塊隨油價下挫。資金避險，美國10年期國債孳息率跌至1.325厘。

美10年國債孳息跌至1.325厘

美國財長耶倫再次呼籲國會上調約28.5萬億美元的聯邦債務上限，否則美國債務違約將觸發一場歷史性的金融危機（a historic financial crisis），永久削弱美國國力（permanently weaker）。她警告違約將觸發借貸利率飈升、股價暴跌、資產價格下降及金融動盪，當前美國的經濟復蘇仍將逆轉，經濟衰退將導致數以百萬職位流失。

耶倫籲國會上調債務上限

耶倫此前曾預告，若債限無法及時上調，美國聯邦政府可能會在10月某個時候出現違約。《商業內幕》指出，理論上，美國財政部有權力鑄造一枚面值1萬億美元的鉑金幣存入聯儲局，然後繼續應付日常支出。不過美國財政部一直否認會鑄造鉑幣解決債限，認為這是國會本份。

彭博社表示，美國眾議院將於本周將為債限問題表決，不過若參院共和黨人集體反對，民主黨仍將無法獲得所需的60票，在參院進入表決程序。參院以往幾乎每次提升或凍結債限，都需要兩黨合作，取得至少60票以結束參院的辯論，為動議進行表決。如今兩黨在參院各佔50席，意味民主黨需與10名共和黨人聯手，才能避免債務違約。

消息稱，民主黨計劃將債務上限問題，附加到一份確保政府資金在9月底之後仍然充足的議案，將兩者綑綁。由於聯邦政府每個財年，由10月1日開始，直至翌年9月30日結束，若議案無法通過，美國將同時面臨政府停擺及違約問題。

麥康奈爾：共和黨不支持寬債限

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表明，參議院共和黨人不會投票授權財政部繼續提升借款的權力，這變相允許違約發生。參議院共和黨人幾乎全體表態支持麥康奈爾的決定，早前已有46名共和黨參議員聯署表明，將反對民主黨通過新的暫停債務限額計劃。雖仍有4名共和黨參議員未有聯署，但他們也未有表態支持民主黨。債限問題的拉鋸，一直是兩黨的政治把戲。當民主黨屬少數派時，會表態反對提高債限，指摘共和黨政府沒有控制債務。當共和黨變成少數派，也會同樣反對提升債限，在政治上爭取談判籌碼。

以往債限問題往往在違約前一刻解決，但美國財政部前官員向彭博社指出，到底美國財政部為避免突破債限而採用的財政措施具體在哪天耗盡，屬未知之數。2013年美國國會債限談判期間擔任財政部負責聯邦財政的高官克拉克（James Clark）指出，政府的現金每天都可能有數以百億美元出乎意料的波動，財政部也不知具體在哪天爆煲。《華盛頓郵報》指出，隨着茶黨中人進入議會，這場死線極限遊戲變得更為危險，因為他們當中不少人並不介意違約。

（綜合報道）

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