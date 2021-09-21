康宏串謀詐騙案4人罪成 包括3前高層 隱瞞配售代理為關連公司

明報記者 葉翠

四名被告分別是康宏前執行董事麥光耀、前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明，均被起訴涉串謀詐騙康宏及其董事會和股東，昨裁定罪名成立；另麥、陳、黃亦被裁定一項串謀詐騙聯交所罪成。

麥光耀被指 配售安排「始作俑者」

案情透露，康宏於2014年至2015年間，曾四度委聘鼎成作為其發行四批債券的配售代理，而四名被告則串謀安排鼎成另行委聘康宏關連人士旗下的康宏證券，作為該四批債券的分配售代理。

鼎成在過程中並未配售任何債券予任何投資者，實際上康宏證券才是真正的配售代理，而四人從未向康宏及其董事局和股東以及聯交所披露有關安排。

李易明迅速交佣金 配合其餘3人

就首被告麥光耀，法官在庭上指出麥當時作為康宏執行董事，以其專業背景，理應清楚知道康宏須披露關連交易，然而麥沒有在董事會或年報中作出披露，認為他是蓄意隱瞞，是整個債券配售安排的「始作俑者」。

另外，辯方提到，陳麗兒及黃淑安二人並非康宏執董，無披露責任，甚至可說是披露無門。惟法官認為憑二人專業背景及職位，她們在披露方面責無旁貸，並且當時理應停止參與涉事配售安排，而非配合上司麥光耀、包括審批經鼎成間接付予康宏証券的配售佣金等。

至於第四被告李易明，法官指出，李必然清楚知悉麥光耀安排鼎成出任配售代理的用意，而且李在配售開始後迅速將佣金交予康宏證券，行為上是為了配合其餘三名被告，隱瞞涉事債券配售屬關連交易。