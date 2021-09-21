經濟

新力控股午後急瀉九成 收市前停牌

【明報專訊】江西內房新力控股（2103）股價昨午後突暴跌逾九成，見上市新低，更在下午2時36分55秒觸發市場波動調節機制而進入冷靜期，其後股份於3時38分緊急停牌，停牌前報0.5元，成交額1.96億元。公司收市後發公告，表示待公布一項內幕消息。

新力在無預警下急跌，市場起初將之歸咎於江西省政府昨發布有關省住建廳、省發改委等八部門聯合印發《江西省持續整治規範房地產市場秩序三年行動方案》。方案明確在全省範圍內開展持續整治規範房地產市場秩序三年行動，重點整治房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等方面存在的突出問題，以促進全省房地產市場平穩健康發展，保障群眾合法權益。

內媒：公司人事部口頭通知員工減薪

不過，其後內媒《澎湃新聞》報道，新力公司人事部門口頭通知集團總部員工全員減薪，其中副總裁級別減薪70%，總經理級別減60%，總監級減50%。有新力控股區域公司員工指其所在區域目前尚未收到減薪通知等消息。

傳媒又重提集團於今年7月曾流傳一封名為《新力地產老闆求救信》，指新力主席張園林來港上市受騙，以為來港上市集資，通過資本市場操作能減輕新力的債務，但卻遭到由一班專業人士組成香港金融詐騙集團詐騙，導致欠債16億港元。惟其後新力闢謠，指關注到相關言論在網路傳播，但內容純屬子虛烏有、惡意中傷。

相關字詞﹕詐騙集團 張園林 減薪 市場波動調節機制 新力控股

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