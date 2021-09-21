富力大股東「賤買貴賣」物管業務賺百億 同日向富力提供80億免息股東貸款

明報記者 方楚茵

翻查資料，富力先後於2019年底及2020年4月，將大同恒富、天津華信及廣州天力三家物管項目公司售予張力及李思廉，作價較投行當時估值折讓高達八至九成；惟今年4月傳出，二人擬將該批物管業務重組上市，集資最多55億港元，假設是建基於發行25%新股上市，業務估值相當於約220億港元。即使今次「賣斷」予碧服，二人帳面仍勁賺逾28倍。

兩年前3億買 今100億售予碧服

不過，張力及李思廉今次賣斷業務，預料或與富力急需支援有關。在近期恒大（3333）瀕臨崩潰及「三道紅線」壓力下，公司債價插水，據富力披露，由張力及李思廉提供的股東貸款，預計未來一至兩個月內收妥，當中預期今日（21日）收到24億港元。集團表明，在預留利息以及其他財務費用後，會考慮回購長年期票據，富力昨日債價回穩，其中一批2024年到期債券，昨日在富力發公告後債價急速抽升逾15%。

富力又披露，正洽商出售部分資產「救亡」，指已就若干非核心資產接受要約意向書，並將繼續與潛在買家洽談其他指定作出售用途的資產。而自中期業績後已在項目層面成功完成若干境外融資及再融資交易，完成該等融資讓集團緩解項目層面的資金需求，並保留資金作其他公司用途，其投資項目的資本支出及項目融資確保有足夠資金支持項目持續發展，而該等項目發展預期將於近期產生可觀的現金流。

富力表示，張力及李思廉以往曾以免息貸款形式提供財務支持，展現對集團持續承諾及業務發展的信心。在獲得股東貸款後，除非出現不可預見的情况，即使沒有計及任何進一步外部融資或由公司非持續性業務如資產出售帶來的現金流，預期將有足夠資金應付於短期內到期的債務。

富力：會考慮回購長年期票據

向來是內房「高息股」的富力，上月公布的中期業績仍盡踩「三道紅線」，淨負債率由去年底的130%，僅降7個百分點至123%。集團目標是今年底將淨負債率降至100%達標水平，未來兩年繼續每年完成一條紅線，至2023年完全達標。