國泰調低年底前運力指標逾半

上月受惠本港及中國內地留學生返回歐美等地學校的需求，載客人次按年升2.8倍，按月升2.3倍，至13.53萬人次，惟仍較疫情前同期跌95.3%，客運力亦僅是疫情前的13％水平。國泰昨日股價跌2％，收報6.33元。

國泰上月收入乘客千米數（RPK）按年升2.9倍至8.8億，升幅大幅拋離7月升逾六成的表現。

8月受惠留學生返美歐上學

據悉，美國上月恢復向中國留學生發放簽證後，有數以千計的留學生自上月中旬起從上海或北京等地經香港飛往美國，需趕在9月初開學前抵埗，這亦有助帶動國泰上月載客量。

至於英國及歐洲等地大學多在9月中才開學，估計國泰本月的載客量亦會受惠於該批留學生。惟人流均屬單向，航班由歐美等地回程返港時，承載率遠較去程低。

上月中國內地航線的收入乘客千米數升幅最大，按年升11.8倍，達7232.5萬；其次是北美洲航線，收入乘客千米數達6.1億，按年升5.6倍。歐洲航線收入乘客千米數則升77.2％至1.4億。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，上月中旬往來上海的航班增加至每天3班，而往來紐約、三藩市及洛杉磯航班的運力亦有所增加，並重啟往返芝加哥和波士頓的航班，以助刺激需求。在歐洲方面，林紹波表示，上月中旬，留學生由香港及中國內地前往英國的需求亦逐步回升，受惠前往倫敦及剛恢復的曼徹斯特航班，本月內，集團亦恢復往返巴黎、布吉和青島的航班。

返港航班方面，由於Delta變異病毒株擴散，港府於8月中旬收緊16個海外地區到港人士的檢疫要求。林紹波稱，集團上月上旬重啟由英國抵港的客運航班，但回港需求相對疲弱，繼港府收緊檢疫要求後，本港整體入境需求偏軟。

本月內恢復巴黎布吉青島航班

林紹波續稱，雖然8月的客運表現較過去數月有所改善，但由於各地的旅遊限制仍然生效，持續限制集團增加航班的能力，預計直至今年底，只會維持與上月相若的13％客運運力水平，並指集團隨時配合任何旅遊限制的改變。公司維持年底前每月現金消耗少於10億元的目標。