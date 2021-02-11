經濟

分析：短線或見23000

【明報專訊】美股三大指數上周五下挫，加上本地發展商被內地要求解決香港房屋問題消息傳出，恒指昨曾跌逾千點，終收報24,099點，跌821點或3.3%，是去年10月6日後收市新低。

分析認為，美國聯儲局議息聲明本港時間周四公布，市場現對聯儲局屆時會否說明減買債時間存不確定性，加上地產股昨急跌令惡劣氣氛加劇，故整體市場出現先行沽貨，料今日續有沽壓，短線或見近23,000點。

市場關注本周聯儲局議息

截至昨晚9時12分，恒指即月期貨23,970點，低水129點。

恒指昨開市跌280點，報24,640點，已是全日高位，之後跌幅擴大，最多曾跌1048點或4.21%，低見23,871點，午後跌幅略收窄。昨大市成交金額1417億元，國指收跌3.38%，科指跌2.8%。藍籌3隻升，57隻跌，恒地（0012）收報28.95元，跌13.19%，成跌幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）、招行（3968）跌逾9%。友邦（1299）、匯控（0005）分別跌近5%、逾3%，收報83.75元、39元。內地A股昨休市。北水亦暫停。

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指若中秋假後仍跌得深，北水或會撈貨，今輪跌浪若跌至近23,000點水平，技術上可能有短線反彈，而長線投資而言，在該水平的市帳率已跌穿1倍，可考慮部署受政策影響較小的行業板塊，例如5G、半導體等。他又表示，倘聯儲局本周議息聲明沒有明確的減買債時間，港股市場於下月中之前或會有空間作技術反彈以修正。

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