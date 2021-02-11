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王SIR教投資企債4法則

【明報專訊】公司債券派息穩定，對於追求現金流及被動收入的退休人士來說不失為一項選擇。不過，內房企業恒大集團因貸款過度而還款能力遭到質疑，一場未知結局的債務風波難免使投資者質疑債市的風險及安全。《王道財經》創辦人王冠一教授(王SIR)認為，投資者繼續選擇投資債券並無不可，只是選擇債券時要堅持四大原則，以保投資安全。

撰文 李凱茵

發債體一般為政府機構或企業，並據此把債券分類為政府債（國債）或企業債。國際評級機構會根據發債體的還款、支付利息能力和意願釐定債券評級。評級大致分兩類，分別為較高級、風險相對較低的投資評級，以及俗稱為「垃圾級別」、違約風險相對較高的投機評級。

對於有意投資債券的退休人士，王SIR建議緊記三大訣竅：（1）利大本無歸；（2）「光棍佬教仔-便宜莫貪；（3）假如發債體違約，即使有幸能取回本金，但都要有心理準備會被「剃頭」。「剃頭」（Haircut）為金融術語，一般指債主在借債方無力還債時，在借債方債務重組過程中要接受的損失。

以恒大集團為例，王SIR指早前仍有投資者因覬覦高息而買入集團債券，但壞消息不斷的情况下，如今卻前途難卜。萬一恒大違約，王SIR認為債權人難免會被「剃頭」，本金是否可取回，或取回多少頓成疑問。如果集團沒有現金償還貸款，其中一項抵債的方式是把債轉做作股份，但萬一企業股份被除牌，結局同樣是血本無歸。一般來說如果企業被清盤而變賣資產還債時，債權人會按級別獲發還本金。王SIR表示即使最高層級的債權人如銀行或機構投資者，也可能只能取回60%至70%本金。如果屬幾乎最低層級債權人的一般散戶，甚至只能取回10%至20%資金。

王SIR表示，投資者購買債券時有幾項重點必須留意（見表）。關於債券年期，雖然長年期債券息率較高，不過鑑於現時國際局勢混亂，金融市場前景難測，持有長年期債券徒增風險。

選歐美企業債 以經營民生工業為主

對於歐美國債的看法，王SIR指歐洲疫情仍未見放緩迹象，加上民眾不願合作，問題難望紓解，經濟復蘇無期。「歐洲央行不能像聯儲局般隨時印銀紙救市，縱有總值1.85萬億歐元救援基金，但用在歐盟27個成員國之上，救援力度不足夠。救援基金總額用罄後，歐洲部分經濟較弱的國家隨時爆發違約危機。」王SIR表示，萬一有國家違約，就會引起骨牌效應，甚至連美國國債都會同遭拋售。

若果政府債券違約，企業債券難免有一輪沽壓。王SIR表示，如果企業本身的管理及營運是健康，總能保持生存能力，「即使政府違約，但人民對糧食、能源及其他生活必需品仍有所求，所以這類企業始終會生存下去，債券也不會受到影響。」所以，現時選擇企業債券時，應該以經營民生及工業相關業務的企業為目標，包括食品製造、能源、礦產。

除了留意發債企業的業務，王SIR教路，選擇企業債券必須勤力做功課，觀察企業的管理層表現、長期派息紀錄及盈利能力等等。

內地央企發行的債券是王SIR的心水之選，例如工行、建行、交行、中壽等。對於會否擔心萬一恒大違約，內地銀行的貸款收入將會受到衝擊，王SIR指出內地政府早年已實施嚴格措施禁止銀行濫發貸款，並要求提高一級資本準備金，設置好保護傘面對內地房地產市場的整改及去槓桿化的衝擊，所以認為內地銀行不會受到恒大風波影響。

內地央企發債道指成分股公司債 穩陣之選

除內地企業之外，王SIR認為美國道瓊斯工業平均指數30間成分股公司的債券都屬於優質的債券，是穩打穩紮的選擇。王SIR認為內地房企的欠債風波未完，稍後或仍有其他內房企業陷入違約風波，所以，內房相關的債券及股票都不應沾手。

企業債以外，王SIR建議可選中國政府發行的人民幣債券，除了息口較高，人民幣亦有升值能力，更重要是中國具有強勁的生產能力，發展前景看好。另外，香港政府推出的銀色債券或iBond都是退休人士的上佳選擇。

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