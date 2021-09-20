「毛衣大王」進軍柬埔寨樓市 金邊盤入場76萬

金鏗：1期住宅已落成 在港推售2期200伙

金鏗集團由陳志光在1992年創立，1996年起到柬埔寨開設毛衣廠，現時在當地共有9家針織工廠，為Zara、Uniqlo等知名品牌製衣，擁逾3萬名員工；集團於2012年購入金邊一幅760萬方呎的前工廠用地，並發展為住宅項目首都．國金。

項目分3期發展，當中第1期820伙已售罄及落成入伙；現推出的第2期由4座組成，提供逾1800伙，預計2023年6月收樓，現累售逾六成單位近1300伙；至於3期，預計提供1000伙。

複式特色戶設計成商住兩用

金鏗集團主席陳志光女兒、集團董事陳潔盈指出，首都．國金位於金邊南部，地處金邊交通主幹道，近日與Q房網合作，推售2期約200伙，售價76萬港元起，實呎約2000餘元起。她指出，單位戶型由開放式至3房戶、另備複式戶；在疫情下，家居工作成新常態，複式戶設計成商住兩用。

提供租客配對服務 租金回報料9厘

金鏗集團財務總監李駿機補充，金鏗為港資發展商，港人買家入市可以港元交易，省去兌換外幣的步驟。另柬埔寨日常流通貨幣包括美金，亦方便港人業主日後資金流動。

Q房網香港董事總經理楊永健指出，配合投資者在海外收租，由買家收樓起計首4年，將提供租客配對服務，租金回報料9厘，項目在銅鑼灣設有示範單位。