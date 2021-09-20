盈翠標準3房1590萬沽 三個月來再破頂

利嘉閣高級分區市務經理彭錦添指出，上述盈翠半島11座中層E室，實用777方呎3房連套房戶、望海景，以1590萬元易手、實呎20,463元，成交價創屋苑標準分層新高。對上同類3房高價紀錄，於今年6月以1580萬元易手，即新成交價推高10萬元或0.6%；原業主1998年以483萬元一手購入單位，帳面勁賺1107萬元或2.3倍。

THE PARKSIDE 兩房呎價逼2.1萬創新高

中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳THE PARKSIDE 第1A座高層C室，實用508方呎2房戶，原業主累減72萬元或6.4%，以1048萬元售出、實呎20,630元，創屋苑呎價新高。

對上同類3座高層實用543方呎E室，以1088萬元售出、實呎20,037元；原業主2018年9月以938萬元購入，帳面賺110萬元或12%。

香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳同區海天晉5座中層C室，實用670方呎3房戶，以1400萬元成交、實呎20,896元，屬同類成交價新高；原業主在2016年4月以869.5萬元一手購入，帳面賺530.5萬元或61%。

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣上車屋苑淘大花園M座頂層7室連天台單位，實用285方呎連天台285方呎，望山景1房戶，原業主減價12萬元或2%後，以576萬元易手，即、實呎20,211元，成交價創屋苑同類新高。

淘大一房連天台戶576萬易手 同類最貴

對上同類高價成交，為同座同層8室，面積間隔一樣，惟望樓景，於2019年以552.8萬元售出、實呎19,396元，即新成交高出23.2萬元或4.2%；原業主2014年以328萬元購入，帳面賺248萬元或76%。

十大屋苑方面，中原表示，過去兩日十大屋苑錄10宗成交，與上周一樣，零成交屋苑包括藍田麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園。另美聯稱，十大屋苑過去兩日亦錄10宗成交，成交量按周跌16.7%。