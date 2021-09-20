新地斥千萬強化商場防疫設施

新地租務部總經理周淑雯接受本報訪問表示，去年初疫情爆發後，集團旗下多個商場，如旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場及HomeSquare、葵芳新都會廣場等，除加強消毒次數外，亦引進多項免觸式裝置，如升降機按鈕、加裝自動門等，以減少顧客觸碰公眾設施。

引進5G機械人及智慧型洗手間

雖然現時疫情回穩，但周強調，集團會更深化防疫措施；舉例說，集團引進5G機械人在商場進行消毒，另在新都會廣場引進5G智慧型洗手間，透過連接5G網絡及感應器，顧客可透過商場手機應用程式，或洗手間外顯示屏，以查閱實時輪候及使用情况。

在「後疫情時代」，港人對戶外空間的需求大增，周淑雯透露，集團計劃在商場開拓戶外配套設施；例如，在新都會廣場、元朗YOHO MALL均引入「農莊」，增加戶外休憩空間，亦向市民提供學習耕種的機會；同時亦在商場增設單車停泊位、優化戶外餐飲區、寵物友善設施等。

優化大型商場設施涉3000萬

同時，新地正優化MOKO新世紀廣場的室外休閒設施，預計今年內竣工；同時，在新城市廣場開展「全方位空間活化計劃」，分階段優化商場內1樓至5樓、合共約6萬方呎空間，涉資逾3000萬元。

未來新商場項目着重通風設計

周透露，8月發放發消費券後，帶動市民消費意欲，有關商場消費額較今年6月升20%至30%，而集團對商場的防疫措施將會更嚴謹，現有商場及未來新項目，亦會相當着重項目的通風設計，特別是洗手間、食肆、升降機等密閉空間。

明報記者 甘潔瑩