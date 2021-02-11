曼翹首輪售128伙 97%買家採建期付款

僅4名買家採用45日即供付款法

至於45天現金付款法（最高直減折扣18%），只有4宗成交的買家採用，佔比僅約3%。翻查資料，近期首輪銷售中，較多買家選用建築期付款的新盤，為新地（ 0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期，佔比約77%。

可留意的是，曼翹早前以折實均呎19,648元首推50伙、開放式戶折實入場費332萬元，以今年市區入場價最低新盤作招徠；雖然市場消息指出，本港主要銀行暫不接受該盤樓花的即供按揭申請，惟項目收票仍理想，首輪開售前累收約8100票，以開售全盤130伙計（折實實呎17,281至28,016元），超額達61倍。

開售前累收8100票 超額61倍

桂洪回應查詢指，大部分銀行均願意為曼翹提供現樓按揭、亦即建築期按揭，發展商亦一直與銀行緊密聯絡，以協調按揭及財務安排，而買家於簽署正式買賣合約後，可向發展商提出轉換付款辦法，免手續費。