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本月新盤成交撲1600宗 3個月新高 HOLBORN首輪沽65伙吸金4.8億 短期將加推

【明報專訊】新盤市况暢旺，綜合市場資訊，9月迄今整體新盤成交直撲1600宗，除比8月全月錄約1240宗升近30%，亦是自6月錄約1870宗一手成交以來，3個月以來最旺。至於恒地（0012）旗下港島東樓花期長約20個月的筲箕灣道1號THE HOLBORN，昨首輪售出至少65伙、吸金4.8億元，發展商表示對銷情滿意，部署短期加推單位。

明報記者 林可為、陳寶恩

恒基物業營業（二）部負責銷售的港島東THE HOLBORN，昨首輪發售的128伙，為實用220至260方呎開放式及1房戶，提供最高6%直減折扣，折實價580.8萬元起，折實呎價25,309至31,507元，開售前接獲逾1300張入票，超額9倍。

就記者於樓盤設在中環國際金融中心1期的售樓處外所見，由於項目已於上周六完成抽籤程序，昨日早上10時，發展商安排已登記抽籤的準買家，在大堂位置排隊，然後有秩序地分批進場；現場所見，準買家中不乏年輕人，亦有部分中年夫婦到場揀樓。對THE HOLBORN首輪售約65伙、套現4.8億元；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，售出單位包括22伙開放式戶、43伙一房戶，短期加推單位應市。至於同系大角嘴利奧坊系列，2期利奧坊‧凱岸、3期利奧坊‧曦岸，過去兩日亦連售10伙、套現逾6900萬元。

21 BORRETT ROAD連前庭特色戶呎售6.9萬

新盤市場除聚焦黃竹坑港島南岸2期揚海、紅磡曼翹，以及THE HOLBORN外，大額豪宅亦續錄成交，長實（1113）港島半山21 BORRETT ROAD連沽兩伙、單日吸金逾3.27億元。有關單位包括項目6及7號16樓7號室，實用2316方呎4房戶，成交價1.736億元（連雙車位）、實呎7.49萬元；另一單位，是以1.543億元售出的項目6及7號1樓7號室（連車位），實用2236方呎4房另連391方呎前庭、實呎6.9萬元。

信置系樓盤兩日售10伙 套現8840萬

另信置（0083）系樓盤，包括西南九龍長沙灣維港滙系列、旺角ONE SOHO，過去兩日亦售約10伙，吸金8840萬元。

本月新盤累錄41宗取消交易

不過，9月迄今主要新盤亦合共錄約41宗取消交易個案；其中嘉里（0683）等發展黃竹坑港島南岸2期揚海，新錄2宗撻訂，為本月中賣出的第2B座兩個實用343方呎一房戶，原分別以1174.74萬元及1216.4萬元售出，買家料各遭沒收訂金5%約59萬及61萬元，兩宗共涉殺訂約120萬元。另新世界（0017）大圍站柏傲莊III新錄3宗買家取消交易個案；項目7月初迄今累錄43宗同類個案。

相關字詞﹕柏傲莊III 揚海 曼翹 恒地

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