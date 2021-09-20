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馬泰陽

投資策略

馬泰陽：倘全面通關 樓市勢更旺

【明報專訊】本港樓價已經破頂，進入「高位爭持」階段，二手交投略為放緩。隨着疫情漸回穩，政府推出「來港易」及「回港易」等「半通關」計劃，料吸引不少內地買家來港置業，令資金流入本港樓市，有望對樓市交投起刺激作用。隨着社交距離措施逐步放寬，帶動各行各業有序回復正常運作，就業數字向好，最新失業率進一步回落，經濟穩步復蘇，買家入市信心增強，帶動樓市承接火熱。

發展商積極推盤，多個新盤銷情理想，帶動年內一手銷售金額突破1700億元，超越去年全年水平。綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，本年迄今（截至9月14日）新盤合共售出約12326伙，進一步逼近去年全年14433伙水平；然而，本年迄今售出新盤所涉及的金額已達約1712億元，。

隨着樓價一度突破高位，近期二手買家追價審慎，買賣雙方拉鋸，二手交投有所放緩；不過，今年二手交投相當暢旺。綜合土地註冊處資料顯示，本年迄今（截至9月13日）二手住宅註冊量已錄46472宗，比起去年首9個月34591宗多出約34.3%，並已逼近去年全年46903宗水平。筆者相信，隨着一手新盤向隅客回流，加上未來二手盤源逐漸補充，二手交投將有一番新氣象。

值得注意是，日前美國聯儲局主席鮑威爾表示可能今年底前縮減買債規模，並非預示加息。市場預計聯儲局有機會延遲「收水」，即意味量寬料延續，市場資金充裕，料有不少游資流入本港磚頭，加上低息環境下，更利好港樓承接。現時本港已啟動「半通關」措施，為樓市帶來支持。倘年內中港正式恢復通關，引北水南下，樓價勢展示爆發力再向上。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]

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