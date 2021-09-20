廖偉強：租出細單位 租住大單位

樓價自上個月破頂之後，目前在高位徘徊，筆者相信未來樓價掉頭向下的機會微乎其微，基於目前樓價高企，筆者有一些朋友，最近不約而同都會問目前應該買樓好還是租樓好？

筆者經常說有能力的時候就是入市時機，如果手頭上資金足夠，工作上亦有穩定的收入，在目前的低息環境之下，沒有理由租樓去幫業主供樓，因為供樓的利息相當便宜，就算是置業初期供樓比較辛苦，但隨着通貨膨脹及工資上升，幾年之後供樓的資金已經相對不吃力，况且近年中小型單位需求龐大，這些單位相對容易出租，如果擁有細單位的業主想轉換大單位而資金不足，可以選擇將自己的單位出租，然後租賃較大的單位，如此轉換可能不需要補給太多的資金，因為大單位的租金相對便宜，這樣的做法既可享受大單位的空間感，亦可以保留自己擁有自置的物業作為對冲樓價的升值。筆者亦建議想租樓的客人，去選擇剛剛入伙的新盤，因為剛剛入伙的新盤除了不用裝修之外，而且家電齊備，更重要的是大量剛入伙的新盤，在同一時間有大量的供應，租金相對便宜，這樣對保留自置物業的業主去租樓會更為划算。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]