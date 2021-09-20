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經濟
2021年9月20日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
零售協會：首期消費券效應僅一周 第三周銷售已回落 料第二期刺激同樣短暫
派325億元 羅兵咸估僅一半屬新增消費
波叔家族續減磅 東海鴻星或中秋後結業
恒大本月3筆債息到期 利息逾12億元
中銀：南向債券通慢熱 首年額度料3000億
方星海晤華爾街高層 否認針對科企整頓
晉達蘇達輝：聯儲局或本周宣布退市 明年中部署加息
反壟斷雙循環 全力推動科技發展
晉達蘇達輝：未來10年看好環保新能源股
創勝等待產品收成期
保誠冀發新股後可納港股通 市值逾4000億 未納入恒生綜指
現代中藥：補氣補血產品需求增 續拓產能
HashKey助中小企融資 冀推動市場「代幣化」
港表廠掌核心零部件 自製陀飛輪機芯
創辦人傳授技巧 21歲學生任首席製表師
張兆聰：潤電止賺 換恩捷李寧
陳智鑾：趁早換樓 再打造適合退休居所
環球經濟數據
劉思明：盈利能力強 藥明生物Call 29210
張兆聰：港股呈3底不破格局
潘啓才：玩沽空 不容易
《幫你格價》：外幣鬥高息 英鎊見11厘
沈永年：未通關 港人可用「直播收樓」服務
趙海珠：聯儲局立場會轉鷹派？
陳大為：恒大倘爆煲 影響深遠
希慎財力厚 趁低吸滬筍盤
陸振球：對灰犀牛視而不見 出事可怪誰？
林少陽：恒大灰犀牛終極露面
技術取勝：龍源守住上升軌
謝偉銓：房策目標重量也要重質
李聲揚：日股今年跑贏美股
蔡金強：恒大崩盤之後
徐家健：規劃壟斷該當何罪？
艾雲豪：是誰在監視和盜用「我們」的足迹？
蘇沛豐：愛康醫療反彈目標看12元
李順威：投資銀行加強防衛部署
劉思明：大市成交弱礙反彈
何啟聰：騰訊回穩 看好購21691
瑞銀亞洲：資金追Put 看淡美團沽22124
摩根大通亞洲：日股本月跑贏 日經購10235
周顯：中央整頓地產燒至香港
張佩儀：特色基金如何選？
王弼：整頓經濟背後的大歷史
曾淵滄：取消副牌 反有利銀娛
湯文亮：拜登應獲諾貝爾和平獎
陳永傑：物業是財息兼收好投資
廖偉強：租出細單位 租住大單位
布少明：樓巿重新累積購買力
馬泰陽：倘全面通關 樓市勢更旺
本月新盤成交撲1600宗 3個月新高 HOLBORN首輪沽65伙吸金4.8億 短期將加推
曼翹首輪售128伙 97%買家採建期付款
新地斥千萬強化商場防疫設施
盈翠標準3房1590萬沽 三個月來再破頂
「毛衣大王」進軍柬埔寨樓市 金邊盤入場76萬
港島甲廈空置跌至9.8% 獨灣仔區升
薈藍高層擁藍巴勒荃灣海景
維港灣均呎逼2.3萬 疫下創新高
王SIR教投資企債4法則
周顯：中央整頓地產燒至香港
【明報專訊】上周，鄭志剛旗下的美國SPAC公司ARTAU終於找到了其合併對象，這名幸運兒，名為「Prenetics」。
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