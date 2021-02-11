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摩根大通亞洲：日股本月跑贏 日經購10235

【明報專訊】港股上周再現今年新低，反觀區內另一市場──日本股市則走勢亮麗，上周二曾創21年新高，高位逼近30,800點水平，上周五收市報30,500點，全周計微升近0.4%，連升4星期。

日經平均指數8月中下旬以來升勢明顯，今個月累積升幅逾8%，明顯跑贏環球主要市場；成分股覆蓋度更廣的東證指數（TOPIX）今個月以來升幅約7%。據彭博資訊統計，截至上周三，2184隻東證成分股當中，有逾70%處於200天平均線之上，反映日股近期升勢相對全面，並不是集中於個別板塊上。

如投資者希望捕捉日股走勢，可留意本港市場上有日經相關窩輪選擇。看好可參考日經購10235，行使價31,000點，提供約12倍實際槓桿，2021年12月10日到期；看淡則可留意日經沽10274，行使價26,000點，實際槓桿約7倍，2022年3月11日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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