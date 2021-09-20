希慎財力厚 趁低吸滬筍盤

大家可有留意香港的地產股希慎(0014)？希慎今年6月時伙拍華懋以近200億元投得香港銅鑼灣加路連山道商業用地，現金儲備仍超過100億元，為本港地產發展商中現金儲備最多的公司之一，上周五又宣布以35億元人民幣（約42億港元）購入位於上海靜安區新閘路668號、688號的一個商業項目，交易預計在2022年初完成，並將由集團內部資源撥付。

這是希慎繼投資上海港匯恒隆廣場項目後，通過這次收購再度投資上海，資料顯示，項目距離地鐵13號線自然博物館站僅3分鐘步程，離南京西路和漢中路站僅一站之隔，連接地鐵1、12、13號線，這座新落成樓高24層的辦公室大樓擁有約50,000 平方米甲級辦公室空間可供立即出租。集團將對該項目約18,000平方米零售空間進行升級改造，預計在2023年中竣工。

聰明資金看好 沽空比率急回

近期內地房地產巿場因政策因素關係，固然受到打擊，但正因如此，卻成為財政充裕的香港發展商入巿的機會，正如早前希慎同樣藉香港寫字樓及商業物業調整多時，可趁機投得銅鑼灣商業地王，進一步鞏固其在銅鑼灣王國地位。

技術上，希慎近日沽空比率由高位大幅回落，長倉成交額大增（見圖），可見聰明資金已在看好這隻股票，加上現價計預期股息率高逾5.7厘，屬進可攻退可守的股票。