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港表廠掌核心零部件 自製陀飛輪機芯

【明報專訊】香港近幾年出現了多個「陀飛輪」手表品牌，普遍都採用國產機芯，其結構、佈局、物料、尺寸都大致固定。不過，有本地表廠為掌握自家的核心零部件，以及提供高度個人化訂製服務，花了幾年時間研發及製造出自家陀飛輪機芯。早前的「香港鐘表展」中，這些港產陀飛輪機芯手表首度公開展出，反應熱烈。

明報記者 薛偉傑、攝影 楊柏賢

艾栢斯鐘表（Anpassa Watch）共同創辦人程思遠表示，公司一年多前能夠自行設計及製造陀飛輪機芯，「這批陀飛輪手表機芯平衡橋架全在11時位置，這是讓行內人和發燒友看一眼就知道，它們使用的是我們自家機芯」。

平衡橋架在11點 提高辨識度

中國內地生產的陀飛輪機芯，平衡橋架普遍在12點位置，瑞士生產的大多數在3、6、9、12時4個位置，所以當行內人和發燒友看到平衡橋架在11點，可猜到它們用自家陀飛輪機芯。程思遠表示，公司以往用國產陀飛輪機芯時不是「照單全收」，當時已自行加工或更換個別零件。現在能夠自行設計及製造陀飛輪機芯，可掌握供應鏈最重要部分，在客製化方面，可隨意調整陀飛輪機芯的結構、佈局，甚至物料、尺寸等。例如，陀飛輪機芯底夾板一般用銅製造，該公司改用碳纖維混合樹脂來製造，好處是比銅輕便，使用量可以很小，能夠造出大幅鏤空效果，像一個支架。

此外，最新試製兩款夜光陀飛輪表，分別加上熒光塗料和自體發光微型氣燈。這不單只是加在時針和分針上，而是連陀飛輪機芯也加上，甚至包括當中某些活動部件。這是非常微細的工作，內地機芯廠講求同一款陀飛輪機芯大量生產，就不太可能接受這種要求。

現時，公司自行設計陀飛輪機芯有近300件零件，其中約一半向中國內地零件廠採購，小量向瑞士等採購（主要是向ETA採購游絲），餘下零件在本地廠房或深圳廠房自行生產。至於陀飛輪機芯及整隻手表的組裝，在其本地廠房內進行。根據該公司內部測試，自製手表每日誤差在快慢5秒至6秒內，與瑞士及中國內地製造陀飛輪機芯非常接近。

需至少30日才交貨

程思遠稱，公司路線類似瑞士小型獨立製表工場，貴精不貴多。現時公司營業額七成或以上來自陀飛輪手表，若採用其自製陀飛輪機芯，一般需要至少30日才能交貨，售價會略高，但客製化、個性化程度可以很高。若採用國產陀飛輪機芯，只需幾日就能交貨，但客製化程度限制較大。

以現有人手來說，每年最多製造150至200隻陀飛輪手表，每隻售價普遍介乎數萬至10多萬元。至於普通機械表和石英表，採用瑞士機芯或日本機芯，每年可組裝數百隻，佔營業額三成或以下，主要是先吸引年輕人成為顧客。

鐘表展銷售額逾100萬

公司早前參加貿易發展局「香港鐘表展」，程思遠表示，因為疫情關係，今屆基本上沒有外國買家，本地消費者反應卻是自2014年參展以來最好，相信是今屆展期全部開放給公眾入場（以往要展覽後期才開放），以及首次公開展出自製陀飛輪機芯系列產品。展覽會期間，公司賣出現貨及接到的訂單有幾十隻，全部交貨後，銷售額將逾100萬元。此外，有4個本地外籍買家正在商討訂單或代理權事宜，包括歐洲人、澳洲人及印度人。

另外，有1個外國品牌及四五個本地品牌和該公司商討合作，包括珠寶、服裝及手表品牌；部分品牌想請公司代工製造手表，部分品牌則希望聯乘（crossover）合作。

[新經濟新天地]

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