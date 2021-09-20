現代中藥：補氣補血產品需求增 續拓產能

上半年集團已投資約2000萬元（人民幣‧下同）增加增能，冀新生產線明年中可投產，同時在未來進一步投入新產品。

冀新生產線明年中投產

張宏麗指出，在疫情爆發期間銷售錄得增長的相關產品如藿香正氣丸等，隨着疫情穩定最近銷售下滑，但原有補氣補血及心腦血管類產品銷售保持上升。三大產品即補腎填精丸、金匱腎氣丸及氣血雙補丸繼續佔銷售一半。此外，集團仍有與補血、補腦相關新產品研發之中，開發如與糖尿病、痛風等富貴病相對接的產品。他們的研發方向，尚包括循能否便於口服及提升療效等着手。她估計新產品最快在2022年完成研發及面世。

持續提高非處方藥銷售

在地區市場方面，首席財務官李文韜稱，東北市場佔銷售仍然逾半，但華東、華北及華南銷售保持增長，當中華南市場銷售更見逾倍增長。同時其亦持續提高非處方藥銷售，目前非處方產品與處方藥各佔比65%及35%，他稱，非處方產品毛利率較高，與處方藥有10%差異。

至於製藥成本方面，原材料佔比超過60%，他們會加強原材料審查，確保療效之外，亦會就地取材，減少受季節性影響。上半年度經過控制成本、加上需求及與分銷商關係保持穩定，毛利率按年提升0.6個百分點至45.7%。