保誠冀發新股後可納港股通 市值逾4000億 未納入恒生綜指

明報記者 葉翠

田弘諾表示，集資將有助將負債比率由現時的三成，降至20%至25%，而是次集資的另一個目的是提高股份流通性，期望獲納入恒生綜合指數成分股及港股通，吸引更多人對集團產生興趣。目前恒指公司對旗下指數，除了有市值要求外，亦有股份流通性的要求，而截至上周五，保誠市值逾4100億元，惟集團11年前以介紹形式在港上市時，未有公開發售股份，或因流通量不高，目前沒有納入恒指公司旗下任何指數。

集資助將負債比率降至20%至25%

根據保誠公告，650萬股供公開發售，僅提供予香港居民，並向合資格僱員及代理優先發售最多130萬股。根據回撥機制，最多可調整至3270萬股。鑑於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇，集資所得款項用途將可提升集團的財務靈活性，其中約175億元將用於贖回現有高票息債務，餘下所得款項淨額預期則會撥入集團中央流動資金。

保誠亞洲區保險業務執行總裁吳立賢表示，對香港業務發展前景保持樂觀，因為新冠肺炎疫情明顯改變了香港客戶的需求，他們紛紛轉向健康保障相關產品，相信長遠而言是一個趨勢，會對香港業務作出一定的貢獻。加上，隨着政府推出延期年金等退休產品，愈來愈多客戶對退休生活有更多財務上的規劃，亦能帶動集團相關業務的發展。

料中港今年難通關

至於內地業務發展方面，吳立賢稱，香港與內地恢復通關的程度及時間依然存在不確定性，預計至少今年下半年仍不能解封。不過吳表示，若中港重新通關，預計可釋放內地訪港旅客的需求。她續指，集團針對內地市場的策略維持一致，以多元化的產品及途徑，涵蓋20家分支機構及99個城市，可觸及達83%的國內生產總值及85%的毛保費收入。

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