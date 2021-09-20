經濟
新股巡禮

創勝等待產品收成期

【明報專訊】大市近况疲弱。新股市場亦不見熱鬧。其中上周剛完成招股的創勝集團（6628），是近期新股市場的「常客類別」、即仍未有盈利的生物醫藥研發公司。集團核心產品MSB2311用以治療多類型癌症，亦是目前中國僅有兩款處於臨牀開發的同類型候選藥物之一。不過，集團大部分研發藥物，最快的仍是處於臨牀二期，若最終能推出市場，再坐一會吧，2024年見。

撰文：旻晞

創勝發行4033萬股，招股價最高16元，集資最多64.5億元；每手500股、入場費8080.6元，股份將於9月29日掛牌。高盛及中金為聯合保薦人。值得留意的是，集團是次共有四名基石投資，包括淡馬錫、卡塔爾投資局、國資委旗下的中國國有企業結構調整基金及LAV Fund，若以招股中間價計算，四名基石投資者共認購3323萬股，已相當於是次發售股份的82%，供應較少，成為上市後股價表現的利好因素。

4基石投資者已佔發售股份82%

創勝擁有自行開發的獨有抗體發現平台，即免疫耐受突破（IMTB）技術平台，能擴展多樣性、差異化的生物學特性的先導候選抗體。集團目前有九種候選藥物組成的產品管線，當中核心產品是包括針對TMB-H（高腫瘤突變負荷）實體瘤的PD-L1（一種控制免疫反應的蛋白質）單克隆抗體候選藥物。MSB2311的效用，是可以極大延長藥物靶標在腫瘤的停留時間，和提高體內腫瘤的殺傷活性。

目前中國僅有兩款TMB-H腫瘤已被納入試驗的臨牀開發PD-L1候選藥物，MSB2311正是其中一種。即使目前在美國，亦僅有默沙東的「可瑞達」於去年6月獲批用於治療二線可可切除或轉移性TMB-H實體瘤。根據灼識報告，中國用於治療TMB-H腫瘤的PD-(L)1抗體的市場規模預計將由2025年的1540萬美元增長至2035年的5億美元，複合年增長率為42%（見圖），市場有增長潛力，但初期市場規模仍有待發展。

「B牌」企業去年虧損3.17億人幣

創勝表示，就MSB2311採取快速上市策略，於2021年1月向國家藥監局提交1期結束分析報告，並獲准對TMB-H實體瘤患者進行2期試驗。視乎2期試驗的正向結果，計劃申請批准在年上半年啟動MSB2311用於TMB-H泛實體瘤的2期試驗中的註冊性部分。因此，預計將於明年下半年在中國啟動2期試驗中的註冊性部分，並於2024年前完成試驗。當然，集團亦表明，最終可能無法完成任何候選藥物的開發及上市。

除了MSB2311，集團另外四隻研發進度較為領先的藥物(TST001、TST005、MSB0254、TST002)主要用於治療包括胃癌、實體瘤、骨質疏鬆等疾病，大部分進入臨牀1a及1b期，要最終推出市場，估計仍是2024年打後。

財務表現方面，既然是「B牌」企業，集團至今仍未錄得盈利。去年全年虧損3.17億元（人民幣，下同）；今年第一季7004萬元，擴大2倍，主要是研發開支大增90%，以及上市開支拖累。但留意集團去年全年收入8098萬，按年升83%；今年首季收入亦按年升15.7%至788萬元。收入源於集團根據「合約研發生產組織」(CDMO)合約向客戶提供服務。CDMO是研發生產外包組織，主要為醫藥企業以及生物技術公司的產品提供工藝開發及設備，工藝優化、註冊和驗證生產及商業化定製研發生產服務的機構。集團於2018年收購Just Biotherapeutics Asia Inc.而獲得CMC（即藥品開發、許可、生產及持續營銷中的化學、生產及控制過程）工藝及生產，從而獲取提供有關服務的能力及工藝。

核心藥物具市場發展潛力

集團目前於杭州造模塊化GMP（良好生產規範）設施T-BLOC，擁有2台500L及1台2000L一次性生物反應器，以及2台下游純化系統。該設施可支持流加及連續灌注生產工藝，預計年總產能將超過一公噸（1000千克）。招股文件顯示，集團是中國僅有的三家對GMP臨牀供應實施連續灌注工藝的公司之一。集團雖然表明，認為CDMO 服務將不會成為其業務運營的重點，但相關業務的確，可令創勝盡量利用額外產能，以及抵消集團營運開支，亦能為主打藥物能確實推出市場前夕，為集團帶來一定收益。

總體而言，集團核心藥物，用於治療TMB-H腫瘤的PD-L1抗體藥物MSB2311，有其發展潛力，但針對市場較為專門，初期規模亦有待發展。加上集團本身藥品的商業化進程仍需時數年，自然要承受更高風險，已認購投資者要多加注意。

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

零售協會：首期消費券效應僅一周 第三周銷售已回落 料第二期刺激同樣短暫
零售協會：首期消費券效應僅一周 第三周銷售已回落 料第二期刺激同樣短暫
派325億元 羅兵咸估僅一半屬新增消費
派325億元 羅兵咸估僅一半屬新增消費
波叔家族續減磅 東海鴻星或中秋後結業
波叔家族續減磅 東海鴻星或中秋後結業
恒大本月3筆債息到期 利息逾12億元
恒大本月3筆債息到期 利息逾12億元
中銀：南向債券通慢熱 首年額度料3000億
中銀：南向債券通慢熱 首年額度料3000億
方星海晤華爾街高層 否認針對科企整頓
方星海晤華爾街高層 否認針對科企整頓
晉達蘇達輝：聯儲局或本周宣布退市 明年中部署加息
晉達蘇達輝：聯儲局或本周宣布退市 明年中部署加息
反壟斷雙循環 全力推動科技發展
反壟斷雙循環 全力推動科技發展
晉達蘇達輝：未來10年看好環保新能源股
晉達蘇達輝：未來10年看好環保新能源股
保誠冀發新股後可納港股通 市值逾4000億 未納入恒生綜指
保誠冀發新股後可納港股通 市值逾4000億 未納入恒生綜指
現代中藥：補氣補血產品需求增 續拓產能
現代中藥：補氣補血產品需求增 續拓產能
HashKey助中小企融資 冀推動市場「代幣化」
HashKey助中小企融資 冀推動市場「代幣化」
港表廠掌核心零部件 自製陀飛輪機芯
港表廠掌核心零部件 自製陀飛輪機芯
創辦人傳授技巧 21歲學生任首席製表師
創辦人傳授技巧 21歲學生任首席製表師
張兆聰：潤電止賺 換恩捷李寧
張兆聰：潤電止賺 換恩捷李寧
陳智鑾：趁早換樓 再打造適合退休居所
陳智鑾：趁早換樓 再打造適合退休居所
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：盈利能力強 藥明生物Call 29210
劉思明：盈利能力強 藥明生物Call 29210
張兆聰：港股呈3底不破格局
張兆聰：港股呈3底不破格局
潘啓才：玩沽空 不容易
潘啓才：玩沽空 不容易
《幫你格價》：外幣鬥高息 英鎊見11厘
《幫你格價》：外幣鬥高息 英鎊見11厘
沈永年：未通關 港人可用「直播收樓」服務
沈永年：未通關 港人可用「直播收樓」服務
趙海珠：聯儲局立場會轉鷹派？
趙海珠：聯儲局立場會轉鷹派？
陳大為：恒大倘爆煲 影響深遠
陳大為：恒大倘爆煲 影響深遠
希慎財力厚 趁低吸滬筍盤
希慎財力厚 趁低吸滬筍盤
陸振球：對灰犀牛視而不見 出事可怪誰？
陸振球：對灰犀牛視而不見 出事可怪誰？
林少陽：恒大灰犀牛終極露面
林少陽：恒大灰犀牛終極露面
技術取勝：龍源守住上升軌
技術取勝：龍源守住上升軌
謝偉銓：房策目標重量也要重質
謝偉銓：房策目標重量也要重質
李聲揚：日股今年跑贏美股
李聲揚：日股今年跑贏美股
蔡金強：恒大崩盤之後
蔡金強：恒大崩盤之後
徐家健：規劃壟斷該當何罪？
徐家健：規劃壟斷該當何罪？
艾雲豪：是誰在監視和盜用「我們」的足迹？
艾雲豪：是誰在監視和盜用「我們」的足迹？
蘇沛豐：愛康醫療反彈目標看12元
蘇沛豐：愛康醫療反彈目標看12元
李順威：投資銀行加強防衛部署
李順威：投資銀行加強防衛部署
劉思明：大市成交弱礙反彈
劉思明：大市成交弱礙反彈
何啟聰：騰訊回穩 看好購21691
何啟聰：騰訊回穩 看好購21691
瑞銀亞洲：資金追Put 看淡美團沽22124
瑞銀亞洲：資金追Put 看淡美團沽22124
摩根大通亞洲：日股本月跑贏 日經購10235
摩根大通亞洲：日股本月跑贏 日經購10235
周顯：中央整頓地產燒至香港
周顯：中央整頓地產燒至香港
張佩儀：特色基金如何選？
張佩儀：特色基金如何選？
王弼：整頓經濟背後的大歷史
王弼：整頓經濟背後的大歷史
曾淵滄：取消副牌 反有利銀娛
曾淵滄：取消副牌 反有利銀娛
湯文亮：拜登應獲諾貝爾和平獎
湯文亮：拜登應獲諾貝爾和平獎
陳永傑：物業是財息兼收好投資
陳永傑：物業是財息兼收好投資
廖偉強：租出細單位 租住大單位
廖偉強：租出細單位 租住大單位
布少明：樓巿重新累積購買力
布少明：樓巿重新累積購買力
馬泰陽：倘全面通關 樓市勢更旺
馬泰陽：倘全面通關 樓市勢更旺
本月新盤成交撲1600宗 3個月新高 HOLBORN首輪沽65伙吸金4.8億 短期將加推
本月新盤成交撲1600宗 3個月新高 HOLBORN首輪沽65伙吸金4.8億 短期將加推
曼翹首輪售128伙 97%買家採建期付款
曼翹首輪售128伙 97%買家採建期付款
新地斥千萬強化商場防疫設施
新地斥千萬強化商場防疫設施
盈翠標準3房1590萬沽 三個月來再破頂
盈翠標準3房1590萬沽 三個月來再破頂
「毛衣大王」進軍柬埔寨樓市 金邊盤入場76萬
「毛衣大王」進軍柬埔寨樓市 金邊盤入場76萬
港島甲廈空置跌至9.8% 獨灣仔區升
港島甲廈空置跌至9.8% 獨灣仔區升
薈藍高層擁藍巴勒荃灣海景
薈藍高層擁藍巴勒荃灣海景
維港灣均呎逼2.3萬 疫下創新高
維港灣均呎逼2.3萬 疫下創新高
王SIR教投資企債4法則
王SIR教投資企債4法則