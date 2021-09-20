晉達蘇達輝：聯儲局或本周宣布退市 明年中部署加息

【明報專訊】澳門政府擬收緊新賭牌限制，加上恒大（3333）債務違約問題繼續發酵，濠賭及內房股股價顯著下跌，市場避險情緒升溫，恒指上周大跌1285點或4.9%，而美股三大指數均在聯儲局退市陰霾下續跌，今期封面故事請來在環球投資市場有40年豐富經驗的晉達資產管理多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝（Philip Saunders）分析最新形勢。蘇達輝認為，美國經濟已確定踏入可持續多年的復蘇周期，而當地通脹亦上升至偏高水平，聯儲局退市時間表料快於市場預期，估計本港時間本周三及周四舉行的議息會議便有機會宣布縮減每月買債規模，至明年中停止買債，跟着便會加息，因此不論美股或港股短期均有調整壓力，他認為可趁調整低吸中長期增長前景看俏的環保及新能源股。
明報記者 葉創成
事實上，美國是全球最大經濟體，聯儲局亦是最具影響力的央行，其貨幣政策變化對港股舉足輕重，例如當局在去年3月下旬宣布無限量寬（每月買債1200億美元至另行通知）後，至今年2月中恒指曾大漲小回，惟隨着聯儲局過去7個月對退市的暗示愈來愈明確，恒指亦開始反覆向下。
美經濟強通脹高 聯儲退市最佳時機
至於聯儲局退市具體時間表，蘇達輝認為，這會比市場大多數人預期更快，估計當局有機會在本港時間周三及周四舉行的議息會議便預告11月開始縮減每月買債規模，至明年中停止買債，跟着便會加息，原因是當地經濟看來已確定重返長達數年的增長軌道，而且通脹亦高於可接受的水平（編按：美國核心消費物價指數（CPI）於6月、7月及8月分別按年上升4.5%、4.3%及4%，雖然升勢連續兩個月放緩，惟仍處於1990年以來高位，見圖1），「美國消費者現正形成通脹持續高企的預期，聯儲局需要採取行動令通脹預期降溫，需要在出現問題前及早開始貨幣正常化政策，否則假如日後經濟增長不像今日般強勁，屆時始開始退市便會更加困難」。
蘇達輝指出，由於美股估值已不低，若聯儲局一如他所預期開始退市，美股料會繼續調整，而調整幅度要視乎當地日後公布的經濟及通脹數據；他強調，由於美國經濟現正處於長達數年擴張周期，期內美股牛市仍會延續，是次僅屬調整而非轉勢跌入熊市。
另外，蘇達輝表示，美國聯儲局退市在即，環球市場流動性將相對轉弱，帶來一定宏觀風險，因此中國政府近月提早一步收緊政策，等同在仍然是晴天時便去添瓦加磚（fix the roof when the sun is shining），避免日後一旦天氣轉差便出現「屋漏偏逢連夜雨」的艱難情况，實屬明智之舉。
中央過去一年先後收緊內房、科網、教育及醫療等多個行業的監管，當中包括以「三條紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資）來收緊內房融資要求，令不少高負債內房目前經營困難，債務違約機會愈來愈大，而恒大發行的其中一批美元債券將於本周四到期繳付利息，若未能兌付便正式違約，觸發內房整個板塊上周率先急跌；而澳門政府上周三起諮詢修改當地博彩法，擬收緊新賭牌年期、博彩企業的派息要求，並在博彩企業董事會引入政府代表，亦令濠賭股股價大跌，與內房股一起推低大市（見表），恒指上周四最低報24424點，屬去年11月以來低位（見圖2），上周後期跌幅收窄，收報24920點，全周仍大跌4.9%，屬4星期以來最大跌幅。
首要防範金融風險
內房調控不能放鬆
至於中國政府近月加強監管及調整政策，蘇達輝認為可以歸納為5點，當中包括：（1）防範金融風險；（2）打造雙循環；（3）反壟斷調查；（4）發展新能源及（5）促進共同富裕，重新分配財富，這些舉措均是希望解決過去多來遺留下來的結構問題。
在上述五大國策方向中，蘇達輝認為，最重要的便是防範金融風險，這亦可以解釋何以內地政府近月重槌整頓房地產市場。
由於內地房地產及相關行業佔GDP約兩成，開發貸及按揭等相關貸款佔銀行整體貸款約四成，涉及水泥、鋼鐵、銅、玻璃及機械等相關行業，關乎不少建築工人、運輸工人、銀行及金融機構員工就業，對經濟十分重要，蘇達輝表示，過去多年每逢內地經濟增長顯著放緩，政府便放寬信貸來支持樓市，當中除了傳統銀行貸款外，亦涉及影子銀行及地方融資平台，結果是經濟增長回穩同時亦大幅推升樓價，跟着當局擔心樓價過高、債務過多，於是收緊信貸來調控樓市，轉過來令經濟增長顯著放緩，後來又要放寬信貸支持樓市，周而復始，出現結構問題，甚至可以說是樓市泡沫。他認為，目前來看，內地政府已決心解決上述問題，着力穩定樓價，令樓市泡沫軟着陸，這將考驗人民銀行及其他相關機購的執行能力。
淘汰高負債內房 資產轉移至強者
蘇達輝在《Money Monday》第249期（去年5月18日出版）封面故事接受訪問時已表示，當時受到新冠肺炎疫情影響，內地樓市當時處於近乎封鎖（Lockdown）狀態，除非中央再推出像2009年一樣強力刺激措施，否則情况難以改善，此舉會為內地以至亞洲經濟帶來一些後果。他現仍維持上述觀點，指內地信貸增長規模不止影響當地經濟、股市及樓市，亦可支持亞洲經濟及股市，今年以來內地相對收緊信貸整頓樓市，是亞洲股市轉弱的原因之一。
至於高負債內房的債務違約問題，蘇達輝指出，個別內房資產負債表十分脆弱，這是難以持續的，在是次樓市調控中，料這些弱者的資產將被轉移至強者手上，假如這過程能夠有序執行，市場可以承受有關風險。
中資股短期料續受壓 波動增加
既然面對美國聯儲局退市及內地加強監管去槓桿等因素，蘇達輝預測，中資股短期將繼續有調整壓力，波動性亦會增加，可謂挑戰重重，但他強調，並非每個板塊均會受壓，下文他便將會介紹屬未來10年重大投資主題的環保股及新能源股。