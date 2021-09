晉達蘇達輝：聯儲局或本周宣布退市 明年中部署加息

明報記者 葉創成

事實上,美國是全球最大經濟體,聯儲局亦是最具影響力的央行,其貨幣政策變化對港股舉足輕重,例如當局在去年3月下旬宣布無限量寬(每月買債1200億美元至另行通知)後,至今年2月中恒指曾大漲小回,惟隨着聯儲局過去7個月對退市的暗示愈來愈明確,恒指亦開始反覆向下。

美經濟強通脹高 聯儲退市最佳時機

至於聯儲局退市具體時間表,蘇達輝認為,這會比市場大多數人預期更快,估計當局有機會在本港時間周三及周四舉行的議息會議便預告11月開始縮減每月買債規模,至明年中停止買債,跟着便會加息,原因是當地經濟看來已確定重返長達數年的增長軌道,而且通脹亦高於可接受的水平(編按:美國核心消費物價指數(CPI)於6月、7月及8月分別按年上升4.5%、4.3%及4%,雖然升勢連續兩個月放緩,惟仍處於1990年以來高位,見圖1),「美國消費者現正形成通脹持續高企的預期,聯儲局需要採取行動令通脹預期降溫,需要在出現問題前及早開始貨幣正常化政策,否則假如日後經濟增長不像今日般強勁,屆時始開始退市便會更加困難」。

蘇達輝指出,由於美股估值已不低,若聯儲局一如他所預期開始退市,美股料會繼續調整,而調整幅度要視乎當地日後公布的經濟及通脹數據;他強調,由於美國經濟現正處於長達數年擴張周期,期內美股牛市仍會延續,是次僅屬調整而非轉勢跌入熊市。

另外,蘇達輝表示,美國聯儲局退市在即,環球市場流動性將相對轉弱,帶來一定宏觀風險,因此中國政府近月提早一步收緊政策,等同在仍然是晴天時便去添瓦加磚(fix the roof when the sun is shining),避免日後一旦天氣轉差便出現「屋漏偏逢連夜雨」的艱難情况,實屬明智之舉。

中央過去一年先後收緊內房、科網、教育及醫療等多個行業的監管,當中包括以「三條紅線」(剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資)來收緊內房融資要求,令不少高負債內房目前經營困難,債務違約機會愈來愈大,而恒大發行的其中一批美元債券將於本周四到期繳付利息,若未能兌付便正式違約,觸發內房整個板塊上周率先急跌;而澳門政府上周三起諮詢修改當地博彩法,擬收緊新賭牌年期、博彩企業的派息要求,並在博彩企業董事會引入政府代表,亦令濠賭股股價大跌,與內房股一起推低大市(見表),恒指上周四最低報24424點,屬去年11月以來低位(見圖2),上周後期跌幅收窄,收報24920點,全周仍大跌4.9%,屬4星期以來最大跌幅。

首要防範金融風險

內房調控不能放鬆

至於中國政府近月加強監管及調整政策,蘇達輝認為可以歸納為5點,當中包括:(1)防範金融風險;(2)打造雙循環;(3)反壟斷調查;(4)發展新能源及(5)促進共同富裕,重新分配財富,這些舉措均是希望解決過去多來遺留下來的結構問題。

在上述五大國策方向中,蘇達輝認為,最重要的便是防範金融風險,這亦可以解釋何以內地政府近月重槌整頓房地產市場。

由於內地房地產及相關行業佔GDP約兩成,開發貸及按揭等相關貸款佔銀行整體貸款約四成,涉及水泥、鋼鐵、銅、玻璃及機械等相關行業,關乎不少建築工人、運輸工人、銀行及金融機構員工就業,對經濟十分重要,蘇達輝表示,過去多年每逢內地經濟增長顯著放緩,政府便放寬信貸來支持樓市,當中除了傳統銀行貸款外,亦涉及影子銀行及地方融資平台,結果是經濟增長回穩同時亦大幅推升樓價,跟着當局擔心樓價過高、債務過多,於是收緊信貸來調控樓市,轉過來令經濟增長顯著放緩,後來又要放寬信貸支持樓市,周而復始,出現結構問題,甚至可以說是樓市泡沫。他認為,目前來看,內地政府已決心解決上述問題,着力穩定樓價,令樓市泡沫軟着陸,這將考驗人民銀行及其他相關機購的執行能力。

淘汰高負債內房 資產轉移至強者

蘇達輝在《Money Monday》第249期(去年5月18日出版)封面故事接受訪問時已表示,當時受到新冠肺炎疫情影響,內地樓市當時處於近乎封鎖(Lockdown)狀態,除非中央再推出像2009年一樣強力刺激措施,否則情况難以改善,此舉會為內地以至亞洲經濟帶來一些後果。他現仍維持上述觀點,指內地信貸增長規模不止影響當地經濟、股市及樓市,亦可支持亞洲經濟及股市,今年以來內地相對收緊信貸整頓樓市,是亞洲股市轉弱的原因之一。

至於高負債內房的債務違約問題,蘇達輝指出,個別內房資產負債表十分脆弱,這是難以持續的,在是次樓市調控中,料這些弱者的資產將被轉移至強者手上,假如這過程能夠有序執行,市場可以承受有關風險。

中資股短期料續受壓 波動增加

既然面對美國聯儲局退市及內地加強監管去槓桿等因素,蘇達輝預測,中資股短期將繼續有調整壓力,波動性亦會增加,可謂挑戰重重,但他強調,並非每個板塊均會受壓,下文他便將會介紹屬未來10年重大投資主題的環保股及新能源股。

