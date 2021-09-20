恒大本月3筆債息到期 利息逾12億元

今年底須支付52億元利息

據彭博的資料顯示，中國恒大在本周四（23日）有兩筆票息到期，一筆是2022年到期的美元債，票面息率8.25厘，當日須支付8353萬美元利息，另一筆是2025年到期的人民幣債，票面息率5.8厘，當日須支付2.32億元人民幣利息。而在下周三（29日），中國恒大一筆2024年到期、票面息率9.5厘的美元債須支付利息，涉及金額4517萬美元。單是上述3筆，集團已經要支付逾12億港元。

而總計至今年底，中國恒大在境內外將有11筆債息要付，涉及金額共52億港元。

然而，市場對中國恒大並沒有信心。評級機構標普於上周把恒大的信用評級，在垃圾級中下調至「CC」級。標普表示，恒大可能無法及時償還債務，或可能會導致債務重組。而外電上周報道，多家恒大的債權銀行包括農行（1288）等，據報已就恒大的債務進行延期，或作出減值撥備。

恒大財富啟動實物資產兌付

恒大的理財產品投資者同樣焦急，集團在上周六（18日）公布，啟動了以實物資產向投資者兌付到期財富產品的工作。恒大旗下恒大財富周六在微信公眾號稱，「根據9月13日恒大集團制定的《恒大財富投資產品兌付方案》，實物資產兌付工作已啟動」。

為了引導投資者放棄現金兌付方案，據悉恒大提出以住宅、公寓及寫字樓、商舖及車位作為兌付，三者的折價幅度分別達到了28%、46%和52%。