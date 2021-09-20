經濟

波叔家族續減磅 東海鴻星或中秋後結業

【明報專訊】已故「舖王」波叔鄧成波仙遊逾四個月，鄧氏家族除繼續不惜「蝕本沽貨」外，據本報獲得消息，鄧氏家族正全面評估旗下各項業務，不排除「壯士斷臂」，在個多月前已定下死線，據悉包括手上的連鎖中式酒家東海及鴻星，早前訂下目標，如未能於3個月內達至收支平衡，將於中秋後結業。據了解，波叔五子鄧耀昇旗下的「陞域集團」近月已裁撤不少員工或要求員工自行離職，料本月底會再裁減一批員工。

陞域集團：適時審視業務

據了解，早前東海等酒家已一直努力變招節省成本，例如像坊間酒樓一樣推出「無薪假」，甚至要求員工「跑數」，以「多勞多得」方式設下業務指標，如未能達標可能會六折支薪等。不過，暫未知道東海等酒家業務能否達標，逃過大股東家族「止蝕」命運。

本報上周向陞域集團就裁員及東海鴻星等可能結業查詢，發言人回應稱，對市場傳聞不予置評，指集團會適時審視業務及人員配置來靈活回應市場需求。

事實上，自去年中起，即波叔離世前，鄧氏家族已大手放售物業（見表）。對於此前有指家族出售資產以償還債務，發言人稱家族一直專注物業投資，有買有賣屬於正常營運操作。 集團擁有多項優質物業，展望不久通關後，又會帶來新的希望，集團對香港市場充滿信心。至於其他市場傳聞，集團不予置評。

當日波叔離世頗為突然，據悉未有立下遺囑，而他的三房太太為其育有六子，到底波叔留下來的數百億身家如何分配一直是市場焦點。在波叔設靈首天，屬於二房的鄧耀昇由大房的二媳婦鄧展英，以及三子鄧耀輝陪同見傳媒，表示會齊心做好波叔的思念會，又稱家人好團結，集團亦會繼續正常運作。

「大房」握家族生意話事權

據消息稱，有別於外間此前一直將鄧耀昇視為波叔接班人，五子鄧耀昇旗下的陞域在功能上主要是充當家族業務管理者，而近年陞域管理的不少業務受疫情影響，轉型方向失利，令一向主營穩陣生意、做「包租公」的鄧氏家族近年資金周轉陷入困難，在波叔仙遊後，家族生意主要話事權已落在「大房」手上，現時鄧耀昇「話事權」已大幅削弱，而由他一手創立的陞域集團亦不得不大幅炒人「止血」。

明報記者

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