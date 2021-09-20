經濟
電子消費券

零售協會：首期消費券效應僅一周 第三周銷售已回落 料第二期刺激同樣短暫

【明報專訊】新冠病毒疫情籠罩香港超過一年，旅客絕迹，令早已步入寒冬的本港零售業繼續捱打，政府今年推出電子消費券計劃冀「帶旺經濟」，然而香港零售管理協會主席謝邱安儀接受本報專訪時稱，消費券為業界所帶來的銷售額增幅看似十分強勁，但僅為「延後消費」及去年低基數所致，實質刺激作用不大。有業界人士亦向本報表示，消費券效用僅維持一星期，隨後銷售情况已重回淡靜。

明報記者 周綺琪

本港零售業持續低迷，今年7月份零售業銷貨臨時數值為272.38億元（見圖），按月跌3%，兼連跌兩個月。政府於8月起發放首期2000元的消費券，謝邱安儀表示，有旗下會員反映，與早前淡靜的周末相比，消費券發放後首個星期營業額反彈高達五成，甚或超過一倍；當中以新冠疫情下受災嚴重的類別，如：珠寶鐘表等高單價產品增幅更為顯著。

周生生首周生意升四成 月底回落

但她續稱，上述升幅僅為6至7月份的延後消費，加上去年基數較低所致；而消費券發放後第三個星期，相關升勢已未能延續，商戶零售額逐漸回落。

至於周生生大中華營運總經理劉克斌表示，市民消費意欲有所提升，不少顧客願意額外「補錢」、支付餘額消費，亦有不少客人合併消費券購物；首期消費券發放後第一個星期，集團營業額按周升逾四成，較預期增加最多10%為高，但直至8月底已見回跌。

九龍表行稱奢侈品未必受惠

另一方面，九龍表行董事總經理黃錦成認為，由於消費券銀碼較小，奢侈品等行業未必能直接受惠。消費券發放後首個星期，集團旗下單價較低的商品銷售額錄約一成增幅，惟隨後亦重回至早前淡靜時水平。

儘管消費券或未能為業界帶來實際效用，謝邱安儀認為，相關計劃仍有助刺激零售氣氛，市面人流亦較早前回升。她指出，市場不應過度期望零售業可單靠消費券，或本地消費而復蘇；即使目前已恢復「回港易」計劃，但每日僅有2000個名額，加上屬「單腳」形式、即返回內地時仍須接受隔離，相信只會有急切需要的人士訪港，對零售業推動有限。

不過，謝邱安儀指，零售市道最壞的時間已過，只要在新冠疫情受控的前提下，市道不會比早前差。

謝邱安儀：零售市道最壞時間已過

對於10月份即將派發第二期消費券，她表示，有部分市民將可一筆過使用全數5000元的消費券，加上適逢「十一國慶」一連3天長假期，相信屆時商戶營業額升幅與首期發放時相若，其中高消費單品可看高一線，但預計相關刺激效用亦只維持約一星期。

[電子消費券]

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